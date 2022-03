VDL hengstenshow: het kan weer!

Een unieke sfeer, een prachtige hengstencollectie, de jongste veulens, internationale topruiters en ontmoetingen met collega-fokkers, u beleeft het allemaal op de VDL Hengstenshow.

En het kan weer, na de versoepeling van de coronaregelgeving kan de VDL Hengstenshow 2022 doorgaan met aanwezigheid van publiek! De show wordt gehouden as. zaterdag 2 april en begint om 13.00 uur met vrij entree.

Het belooft een show te worden boordevol sport en fokkerij met een feestelijk tintje. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Wiepke van de Lageweg zijn eerste paard heeft gekocht wat in de loop van de jaren is uitgegroeid tot de VDL Stud.

Presentatie

38 hengsten, worden in de show aan de hand en onder het zadel gepresenteerd. De springhengsten worden voorgesteld door topruiters als Alex David Gill, Christel Kalf, Lennard de Boer, Suzanne Tepper, Luke Hill en ook de Olympiade ruiters Marlon Zanotelli en Jur Vrieling zijn aanwezig. Voor Glasgow van ’t Merelsnest en Jur Vrieling wordt de hengstenshow hun laatste optreden samen, na de show gaat Glasgow van ’t Merelsnest volledig ingezet worden voor de fokkerij. Marlon Zanotelli neemt zijn internationale troeven Comthago en Grand Slam mee naar Bears.

Dressuurhengsten

Naast al het springgeweld zullen ook Barton, Merlot en de nieuwe dressuurhengst Expectation worden gepresenteerd.



Veulens worden getoond van onder andere de vorig jaar goedgekeurde hengsten en van de uit Mexico gehaalde Grand-Prixspringhengst Chatinue.

De hengsten worden toegelicht door Peter van der Waaij en oud-bondscoach Rob Ehrens.

Zoals alle jaren heeft de show vrij entree en is toegankelijk voor iedereen. Koffie, thee en drinken wordt vrij geschonken.

Collecte

Daarentegen wordt zoals elke jaar, gecollecteerd voor een goed doel. We willen de mensen die die het momenteel zeer moeilijk hebben, in het zwaar bestookte Oekraïne, niet vergeten en daarom houden we een inzameling (van kleding, ingeblikt en houdbaar voedsel, verzorgingsmiddelen) tijdens onze show. Goederen die u beschikbaar wilt stellen kunnen meegebracht worden naar de show en ter plekke ingeleverd worden bij ons centrale inzamelingspunt.

De show wordt live uitgezonden op www.clipmyhorse.tv, voor bezoekers die niet kunnen komen en voor onze buitenlandse klanten. De show kan achteraf ook teruggekeken worden op www.clipmyhorse.tv.