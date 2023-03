Zaterdag 1 April VDL hengstenshow

Aanstaande zaterdag 1 april opent de VDL Stud in Bears haar deuren en verwelkomt fokkers en liefhebbers om de fantastische collectie hengsten te tonen die beschikbaar zijn voor dit dekseizoen.

Niet alleen bewezen hengsten als Zirocco Blue, Carrera, Arezzo, Douglas, Glasgow van ’t Merelsnest, Harley, Hardrock Z en Baltic maar ook toekomstige grote namen worden getoond. Waaronder de kampioen van de hengstencompetitie in Den Bosch, Night Life (Erco van ’t Roosakker x Arezzo), de verrichtingskampioen New Pleasure (For Pleasure x Diamant de Semilly) en de winnaar van bijna alle 5-jarige rubrieken en concoursen van vorig jaar Stargos VDL (Stakkato Gold x Conthargos).

Tophengsten Grand Slam en Comthago

De wereld top10-ruiter Marlon Modolo Zanotelli zal aanwezig zijn met zijn tophengsten Grand Slam en Comthago, die beide naam maken op het hoogste niveau. En natuurlijk is ook Nederlands topruiter en medaillewinnaar Jur Vrieling met onze hengsten aanwezig. Nieuw in de collectie zijn Emerald-zoon U2 T&M en de bronzen medaillewinnaar van het WK voor 5jr. in Lanaken: Mindset ES.

Dressuurhengsten

Daar blijft het niet bij, onze dressuurhengsten komen ook. De jonge talenten Merlot (Bordeaux x Florencio) en Expectation (Escamillo x Fürst Romancier) worden gepresenteerd evenals de nieuwe goedgekeurde Westfaalse hengst Zoretto VDL (v. Zenon x Chello III) en de altijd indrukwekkende Barton VDL.

Veulens

Van verschillende hengsten worden veulens getoond.

Nieuw concept toegevoegd

Dit jaar hebben we een nieuw concept toegevoegd dat u de kans geeft om vragen te stellen over onze hengsten die tijdens de show beantwoord worden door Wiebe Yde van de Lageweg en Frederik de Backer.

Livestream

Iedereen is welkom om de show live bij te wonen, maar als u er niet bij kunt zijn dan hoeft u het nog steeds niet te missen. De show wordt live uitgezonden op Clip My Horse, de show begint om 13:00 uur.