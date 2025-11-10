HC Gelders Paard: Ojee-B overtuigende winnaar klasse Z/ZZ-Licht

Savannah Pieters
Anouk Slabbers met Ojee-B. Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Door Savannah Pieters

Vanmiddag ging in Kronenberg de KWPN Hengstencompetitie Dressuur van start, met als eerste Gelderse hengsten in de baan. In de klasse Z/ZZ-Licht verschenen vier combinaties aan de start, een opvallend ruime deelname voor deze klasse binnen de Gelderse richting. Ojee-B (Ibsen B x Rubus, fokker G.S.W. te Bokkel) kwam met amazone Anouk Slabbers tot een totaal van 83 punten – met onder andere een negen voor de draf – en kwam daarmee als winnaar uit de bus.

