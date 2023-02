HK KWPN: Dark Rousseau wint klasse L HC, Network dagprijs

Onder Kim Alting ging Dark Rousseau (v. Dettori) met de beste kaarten richting de finale van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur klasse L. Ook in de indrukwekkende ambiance van de KWPN Stallion Show liep de hengst een goede proef. De Dettori-zoon gaf de overwinning in de competitie dan ook niet meer uit handen.

De dagprijs ging vanavond naar Femke de Laat met Network (Just Wimphof uit Keyveniz Texel stb-ext pref D-OC van Negro, fokker Danique Broekema en Daan Staller uit Westbeemster), die de eerste 10 van de avond binnenhaalde. Met een puntentotaal van 89,4 pakte hij de dagprijs. “De stap was ruim voldoende van ruimte, maar zou soms wat meer kracht mogen hebben”, licht Mariëtte Sanders – van Gansewinkel toe. “In draf zagen we een heel mooi totaalbeeld met een mooie verbinding. De galop was heel functioneel. Over de harmonie hadden we wat discussie. Wij konden eigenlijk niet bedenken waarom we geen 10 konden geven, dus dat hebben we gedaan.” In het eindklassement van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur klasse L werd Network derde.

Competitiewinnaar Dark Rousseau

Dark Rousseau (Dettori uit Westside ster PROK van Rousseau, fokker Hanny Verdellen uit Hegelsom) toonde zich onder Kim Alting wat gespannen in de imponerende baan. De hengst bleef wel heel gehoorzaam en ging zich gedurende de proef steeds meer ontspannen. “In het eerste gedeelte van de draf was Dark Rousseau nog wat onder de indruk van de ambiance, maar gedurende de proef werd het steeds beter. Het is echt een gummiballetje, hij heeft onwijs veel elasticiteit.” Met een 9 voor de draf liep Dark Rousseau naar 85 punten, goed voor een derde plek in de dagprijs en de zege in het eindklassement.

Krachtige Nalegro

Nalegro (Painted Black uit Jalegrofleur ster PROK van Negro, fokker Van Olst Horses uit Den Hout en Joop Hanse uit Burgh-Haamstede) vestigde zich tussen Dark Rousseau en Network in zowel de dagprijs als het eindklassement. De hengst viel op met veel kracht en scoorde 87,4 punten met een 9,5 voor zijn galop.

Bron: KWPN