Startlijst KWPN hengstencompetitie Kronenberg online

Maandag 13 november begint in Kronenberg het KWPN hengstencompetitieseizoen met de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur, een dag later volgt de Blom Hengstencompetitie Springen. De startlijsten voor de eerste competitiewedstrijden staan nu online.

Op maandag 13 november start het programma om 17.00 uur met de Gelderse hengsten, waarvan de zesjarige Matiz (v. Eebert) een menproef op Z-niveau loopt. Daarna volgen vier vierjarige Gelderse hengsten in een dressuurproef op L-niveau. Marloes van der Velden jureert de Gelderse hengsten, bij de menproef schuift Ad Aarts aan, bij de dressuurproef is dat het Grand Prix-jurylid Patricia Wolters.

Hengstencompetitie Dressuur

De dressuurhengsten in de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur worden beoordeeld door Patricia Wolters en Marian Dorresteijn. Vier hengsten komen van start in de klasse Z/ZZ, elf hengsten lopen in de klasse M, negen hengsten zien we in de klasse L.

Hengstencompetitie Springen

Op dinsdag 14 november start de Blom Hengstencompetitie Springen om 17.15 uur met het 1,30/1,35 m. springen. Daarna vervolgt het programma met het 1,20 m en het 1,10. Dertien hengsten lopen mee in het 1,30 m., negentien in het 1,20 m. en 25 in het 1,10 m., waaronder ook de Gelderse hengst Obrian (v. Vigaro).

Startlijst dressuur

Startlijst springen

Bron: KWPN