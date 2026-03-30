HK Connemara: Dash ter Poelberg dagkampioen

Op de Connemara Hengstenkeuring 2026 zijn twee hengsten goedgekeurd. Het dagkampioenschap viel ten deel aan de door J. van Haverbeke gefokte Dash ter Poelberg (v. Goliath van de Groenweg) van geregistreerde Joop de Jong.

Savannah Pieters Door

Op 28 maart werden twee jonge hengsten voorgesteld voor stamboekopname en keuring: de driejarige F.G. Grote Veld’s Sommar Love (Pattys Sommartiden x Withsmühle Delaney’s) en de vierjarige Dash ter Poelberg. Beide hengsten zijn in Klasse 1 opgenomen.

Sommar Love

Over F.G. Grote Veld’s Sommar Love was de jury, bestaande uit Yvonne Peeters, Suzanne Brederoo en Pat Lycnh, lovend. “Dit is een echte Connemara, een opvallende hengst. Hij is zeer goed gebouwd, heel harmonisch. Een kleine bemerking op het voorbeen, maar in de beweging heef hij veel ruimte en een gedragen draf”, vertelt het Ierse jurylid Pat Lynch. De driejarige hengst kreeg een negen voor zijn galop. “Fantastische wissels, hij springt met veel inzet en techniek. Dit is precies waar we naar zoeken bij een Connemara. Hij heeft een mooi ponyhoofd en springt met veel capaciteit.”

Dash ter Poelberg

Ook Dash ter Poelberg viel goed in de smaak. “Als je naar hem kijkt, zie je een Connemarapony, hij is heel harmonisch gebouwd. Misschien zou het hoofd nog meer ponyhoofd mogen zijn, maar hij heeft een fantastische voorhand met een goed gevormde hals en een heel mooie schouder. In de beweging heeft hij souplesse, maar mist nog net wat kracht in de achterhand. Hij springt heel gemakkelijk, laat een goede techniek zien en opent achter ook heel goed. We denken dat dit een goede sportpony is, een hengst die we goed kunnen gebruiken”, aldus Lynch.

Dash wordt dagkampioen

Voor het dagkampioenschap werd uiteindelijk Dash ter Poelberg gekozen. “Het zijn beide opvallende hengsten, maar toch ook heel verschillend. Sommar Love is een echte Connemarapony, met heel veel kwaliteit, wat we erg waarderen. Dash ter Poelburg kreeg de hoogste cijfers, omdat hij zo enorm mooi gebouwd is en zich ook bij ht springen goed liet zien.

Stamboekopname

Naast de hengsten waren er nog twee kandidaten voor stamboekopname. De vierjarige valkmerrie Aauw Hei Honey (Rory Ryan x Caherlistrane Sammy) van fokker L. Derks, kreeg klasse 2.

Daarnaast de ruin vijfjarige schimmelruin Clonboo Sparky Catt (Lisnard Sparky x Derrigragh Robin), die door zijn twaalfjarige amazone Marèn van Es werd voorgesteld en later ook nog in de onderlinge dressuurwedstrijd werd gereden. Hij werd met een klasse 1 opgenomen in het stamboek.

Bron: Persbericht