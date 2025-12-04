HK Mecklenburg: Volg de keuring live

De volgende Duitse hengstenkeuring staat alweer voor de deur: op vrijdag 5 december begint de Mecklenburger Hengstenkeuring in Redefin. In de catalogus (49 dressuurhengsten en 25 springhengsten) staan behoorlijk wat Nederlandse inzendingen: zeven dressuurhengsten en drie springhengsten met een Nederlandse fokker/eigenaar.
Handige links
Collectie
Horsetelex Collectie op
Catalogus
Livestream
Programma
Hengsten eigenaar Nederlandse fokker en/of een met
Dressuurhengsten
x Egbert Tull Waal Fürstenball), 7 eigenaar: Cat.nr en ’t Schep, (Elastic
Vitalis), (Escanto mede-eigenaar: Uytert Cat.nr Joop 13 PS van x
x T), Hermeling, Cat.nr Galaxy Grand fokker: TN eigenaar: Hengstenhouderij De (Fontaine Man 20 IJzeren Win J.
Linde, Horses BV der Bockxgrave Van eigenaar: van x Wim 27 Cat.nr (Glamourdale Ferro), fokker:
28 fokker: Louise x (McLaren Nieuwenhuis-Tilstra Cat.nr Bordeaux),
jr Boxckgrave Van eigenaar: fokker: x en J. Horses Weerden, Vivaldi), Cat.nr de 41 Vosters fam. BV van (Tot
eigenaar: x Hengstenhouderij 47 Cat.nr Sommertraum), De Man IJzeren (Vitalos
Springhengsten
de du 61 fokker: (Conthargos Christiaan van Cat.nr x Balou Plasse Rouet),
Schep Cat.nr (Cornet eigenaar: Voltaire), fokker Egbert 63 & x Obolensky
de fokker: x Horse Cat.nr Uricas Ruytershof Kattevennen), Breeding van 69 Field ’t (Emerald van
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.