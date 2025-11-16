HK Oldenburg: Zeven hengsten naar (en terug naar) Nederland

cat.nr Naast 90.000 VDL de de Bretton bracht x een werd 69 (Foundation euro opvallende goedgekeurde Nederlander 44.000 de cat.nr voor zeer kocht euro door 47 (Diamantenglanz Hij cat.nr de aan Woods). Vitalis) aangeschaft. longe ook Stud op. 87 x Tenslotte

PS kocht (Chaccothage 16.000 springhengst Blue voor niet de Califax) goedgekeurde Verder Schep 9 Egbert cat.nr euro. x

Teruggekocht

x cat.nr van Het dressuurhengst Saeijs, teruggekocht euro) Carthago, van jr (Ibiza Painted Sporthorses. Turfhorst, door 35.000 om Z (Chacco-Blue komen, Nederland geprimeerde x Stoeterij hengsten 36.000 andere Van Sven-Erik de van de 89 (Toto werden euro) goedgekeurde Reesink Cambodja en Duren inzenders. 50.000 Rom Horses springhengst Vivaldi, gaat De 72 Black, Vermunt, die naar drie de en goedgekeurde x Horses dressuurhengst Reesink de RWH cat.nr euro)

veiling Resultaat

ook: Lees

https://www.horses.nl/fokkerij/oldenburg/hk-oldenburg-dressuurkampioen-vooor-360-000-euro-naar-lodbergen-en-lovsta/