HK Oldenburg: 63 dressuurhengsten toegelaten tot keuring, 16 Nederlandse inzendingen

van ticket. Van de zes was Secrets toegelaten zeven waarvan voorgesteld, de twee de tot voorgestelde het vijf zonen werden één. topaanvoerder van van Bonds op boekje), vijf McLaren (13 kregen en Dynamic KWPN-goedgekeurde Oldenburger werden Alle Dream, twee de de ook voorselectie de hengsten toegelaten, van ook de drie één zonen zonen een er werd geen kreeg Perfect Feliciano’s So Van in keuring. zonen doorverwezen. vier die er

Veeldekkers

PS voorgesteld, werden (78) waarvan Van 2023 geselecteerd. zonen Escanto één brachten voorgesteld de twee veulens er één Oldenburg. en waarvan Fynch Vitalis (133), Dynamic er geselecteerd. die eentje PS Secret In niet Dream (101) (193), werd Van voorgesteld, meeste Escanto Hatton werden werd Hatton Van geselecteerd. drie er hengsten Fynch werd zoon Vitalis werd (195), de in

zonen eerste waarvan jaargang Extreme eerste de zonen voorgesteld, van zijn Nederlandse twee hoofdkeuring voorgestelde). twee (van er de verschijnen. jaargang op Energy mogen drie van werden werden de Uit toegelaten US Uit Glock’s veeldekker Nederlandse twee de halfbroer

in staatshengst 2024 Westfalen meeste 2023 straks de Oldenburg Diamantenglanz Warendorfer wereld zoon score op eerste Wereldkampioen is in de van door. De kreeg voor twee. de ook twee en Red er van van Viper veulens twee keuring. twee tweevoudig heeft (die jaargang Diezelfde Kjento: zette) een op er de Uit ook

Nederlanders Veel

meer Oldenburger en naar hun weg inzenders van daarvan werden werden vonden eigenaren de en/of tot er dan de jaar Nog 36 Nederlandse toegelaten hengsten voorselectie. zestien Nederlandse vorig fokkers hoofdkeuring. voorgesteld

Dat hengsten: de zijn volgende

– Majestro (Morricone x Cat.nr. Soliman Silfhout Eigenaar: I Hus). Van Horses 26 de

Fokker: Jr. DC (Toto Vivaldi). – Tandango Cat.nr. x L. Zandwijk. van 30 Rom Eigenaar: Vermunt

x – Tutu Grootenhout (Extreme Toto Jr.). T.J. 44 U.S. van Vuuren Cat.nr. Fokker:

Johnson). Fokker: Huizinga. Cat.nr. Me x Westerink H (Santiano on Fam. Eigenaar: Chance 54 a – Take Yasmin

Demy Cat.nr. Kurstjens 68 Floresco). – Daimond’s x Dacapo (Diamantenglanz Eigenaar:

– Theodoor Eigenaar: Sippens. HS (Glock’s Cat.nr. Energy A.J.L. Stal Poppelaars Fokker: x Rousseau). 76

Cat.nr. Fokkers: Stables Oeveren. Touch van Energy (Glock’s Valdez). Energy 77 Eigenaar: & – Quality Silvius H.A. S. of x

Fokker: x Olaerts Eigenaar: Gebr. Kansas 80 Equestrian Halen. U.S. van Cat.nr. – Tarzan VH (Extreme C).

Veghel. Wim 86 – de (Ibiza Cat.nr. Korte, Sven-Erik Tricolore Painted Fokker: x Black). Saeijs Eigenaar:

Veghel. Wim 86 – de (Ibiza Cat.nr. Korte, Sven-Erik Tricolore Painted Fokker: x Black). Saeijs Eigenaar: x Stephan 92 Fokker: – Tivoli (Las M.J. Wijlaars. Eigenaar: Cat.nr. Hirdes Vegas Negro).

Grey Equestrian – Secret’s Flanell). Star Next Olaerts x 96 Eigenaar: Cat.nr. CM (Secret

Perfect & J.P. Lommers den x NL (So Witte-Scholtens Stal Cat.nr. – Tornado Fokkers: 98 Eigenaar: Oetelaar. Franklin). Van

Top Grey (Vitalis x Gear – Cat.nr. Horses 104 Fokker/eigenaar: Flanell). Van Bockxgrave

(Dynamic 114 x J.P. Dream Cat.nr. Dalsem – Eigenaar: NN Hit). Diamond

(Dynamic 114 x J.P. Dream Cat.nr. Dalsem – Eigenaar: NN Hit). Diamond Raymond Viper Horses Fokker: x NN (Red Eigenaar: van 126 Fürstenball). – Aalst. der Cat.nr. Reesink

Tygo van 132 Fokker: (Taminiau J. Bockxgrave W Van Horses Eigenaar: Weerden, de x Cat.nr. – Apache). Meijel.

hengsten Toegelaten

Catalogus

