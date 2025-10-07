HK Oldenburg: 63 dressuurhengsten toegelaten tot keuring, 16 Nederlandse inzendingen

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
HK Oldenburg: 63 dressuurhengsten toegelaten tot keuring, 16 Nederlandse inzendingen featured image
Door Rick Helmink

De Oldenburger hengstenkeuringscommissie heeft op twee voorselectiedagen 63 hengsten geselecteerd voor de hengstenkeuring die dit jaar weer in november (13-15 november) plaatsvindt. 137 hengsten werden voor de voorselectie aangemeld en daarmee werd dus bijna 45 procent van de hengsten uitgenodigd. Onder de 63 geselecteerde hengsten zijn maar liefst 16 Nederlandse inzendingen, zo’n 25 procent.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like