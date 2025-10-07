HK Oldenburg: 63 dressuurhengsten toegelaten tot keuring, 16 Nederlandse inzendingen

De Oldenburger hengstenkeuringscommissie heeft op twee voorselectiedagen 63 hengsten geselecteerd voor de hengstenkeuring die dit jaar weer in november (13-15 november) plaatsvindt. 137 hengsten werden voor de voorselectie aangemeld en daarmee werd dus bijna 45 procent van de hengsten uitgenodigd. Onder de 63 geselecteerde hengsten zijn maar liefst 16 Nederlandse inzendingen, zo’n 25 procent.
dus jaar. geselecteerd. waarvan zo’n werden vorig de voorselectie, er 120 voor selectiedruk aan hengsten werden 52 is gelijk De er jaar aangemeld Vorig ongeveer
Hengsten collecties grotere met
van ticket. Van de zes was Secrets toegelaten zeven waarvan voorgesteld, de twee de tot voorgestelde het vijf zonen werden één. topaanvoerder van van Bonds op boekje), vijf McLaren (13 kregen en Dynamic KWPN-goedgekeurde Oldenburger werden Alle Dream, twee de de ook voorselectie de hengsten toegelaten, van ook de drie één zonen zonen een er werd geen kreeg Perfect Feliciano’s So Van in keuring. zonen doorverwezen. vier die er
Veeldekkers
PS voorgesteld, werden (78) waarvan Van 2023 geselecteerd. zonen Escanto één brachten voorgesteld de twee veulens er één Oldenburg. en waarvan Fynch Vitalis (133), Dynamic er geselecteerd. die eentje PS Secret In niet Dream (101) (193), werd Van voorgesteld, meeste Escanto Hatton werden werd Hatton Van geselecteerd. drie er hengsten Fynch werd zoon Vitalis werd (195), de in
zonen eerste waarvan jaargang Extreme eerste de zonen voorgesteld, van zijn Nederlandse twee hoofdkeuring voorgestelde). twee (van er de verschijnen. jaargang op Energy mogen drie van werden werden de Uit toegelaten US Uit Glock’s veeldekker Nederlandse twee de halfbroer
in staatshengst 2024 Westfalen meeste 2023 straks de Oldenburg Diamantenglanz Warendorfer wereld zoon score op eerste Wereldkampioen is in de van door. De kreeg voor twee. de ook twee en Red er van van Viper veulens twee keuring. twee tweevoudig heeft (die jaargang Diezelfde Kjento: zette) een op er de Uit ook
Nederlanders Veel
meer Oldenburger en naar hun weg inzenders van daarvan werden werden vonden eigenaren de en/of tot er dan de jaar Nog 36 Nederlandse toegelaten hengsten voorselectie. zestien Nederlandse vorig fokkers hoofdkeuring. voorgesteld
Dat hengsten: de zijn volgende
- – Majestro (Morricone x Cat.nr. Soliman Silfhout Eigenaar: I Hus). Van Horses 26 de
- Fokker: Jr. DC (Toto Vivaldi). – Tandango Cat.nr. x L. Zandwijk. van 30 Rom Eigenaar: Vermunt
- x – Tutu Grootenhout (Extreme Toto Jr.). T.J. 44 U.S. van Vuuren Cat.nr. Fokker:
- Johnson). Fokker: Huizinga. Cat.nr. Me x Westerink H (Santiano on Fam. Eigenaar: Chance 54 a – Take Yasmin
- Demy Cat.nr. Kurstjens 68 Floresco). – Daimond’s x Dacapo (Diamantenglanz Eigenaar:
- – Theodoor Eigenaar: Sippens. HS (Glock’s Cat.nr. Energy A.J.L. Stal Poppelaars Fokker: x Rousseau). 76
- Cat.nr. Fokkers: Stables Oeveren. Touch van Energy (Glock’s Valdez). Energy 77 Eigenaar: & – Quality Silvius H.A. S. of x
- Fokker: x Olaerts Eigenaar: Gebr. Kansas 80 Equestrian Halen. U.S. van Cat.nr. – Tarzan VH (Extreme C).
Veghel. Wim 86 – de (Ibiza Cat.nr. Korte, Sven-Erik Tricolore Painted Fokker: x Black). Saeijs Eigenaar:
- x Stephan 92 Fokker: – Tivoli (Las M.J. Wijlaars. Eigenaar: Cat.nr. Hirdes Vegas Negro).
- Grey Equestrian – Secret’s Flanell). Star Next Olaerts x 96 Eigenaar: Cat.nr. CM (Secret
- Perfect & J.P. Lommers den x NL (So Witte-Scholtens Stal Cat.nr. – Tornado Fokkers: 98 Eigenaar: Oetelaar. Franklin). Van
- Top Grey (Vitalis x Gear – Cat.nr. Horses 104 Fokker/eigenaar: Flanell). Van Bockxgrave
(Dynamic 114 x J.P. Dream Cat.nr. Dalsem – Eigenaar: NN Hit). Diamond
- Raymond Viper Horses Fokker: x NN (Red Eigenaar: van 126 Fürstenball). – Aalst. der Cat.nr. Reesink
- Tygo van 132 Fokker: (Taminiau J. Bockxgrave W Van Horses Eigenaar: Weerden, de x Cat.nr. – Apache). Meijel.
hengsten Toegelaten
Catalogus
ook: Lees
https://www.horses.nl/fokkerij/oldenburg/voorselectie-hk-oldenburg-dynamic-dream-opnieuw-de-best-vertegenwoordigde-dressuurhengst/
https://www.horses.nl/fokkerij/oldenburg/escanto-ps-en-chacoon-blue-brachten-in-2023-meeste-oldenburger-veulens/
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.