HK Zangersheide najaar 2026: 14 hengsten goedgekeurd

De najaarskeuring van Studbook Zangersheide zit erop. 31 hengsten stonden in de catalogus, bijna de helft daarvan werd goedgekeurd door de hengstenkeuringscommissie bestaande uit Eric Levaillos, Tim Rieskamp-Goedeking en Stijn Van Campenhout. De jury sprak van een goede jaargang.
niet (Aganix Nederlandse PS Avicii Ermitage Publiekslievelingen een kreeg Blue inzendingen groen x du (Chaccothage waren Seigneur zes Ayrton O Z licht. x er de Kalone) Kannan). en Van 10 cat.nr V
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Tartwijk Foto: Z O (Aganix Ayrton Seigneur du van Kannan) x Jacquelien
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