HK Zangersheide najaar 2026: 14 hengsten goedgekeurd

Rick Helmink
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HK Zangersheide najaar 2026: 14 hengsten goedgekeurd featured image
Avicii V (Chaccothage Blue PS x Santa Fe V v. Ermitage Kalone) kreeg als eerste applaus Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Rick Helmink

De najaarskeuring van Studbook Zangersheide zit erop. 31 hengsten stonden in de catalogus, bijna de helft daarvan werd goedgekeurd door de hengstenkeuringscommissie bestaande uit Eric Levaillos, Tim Rieskamp-Goedeking en Stijn Van Campenhout. De jury sprak van een goede jaargang.


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