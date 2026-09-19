HK Zangersheide najaar 2026: 14 hengsten goedgekeurd

Rick Helmink Door

De najaarskeuring van Studbook Zangersheide zit erop. 31 hengsten stonden in de catalogus, bijna de helft daarvan werd goedgekeurd door de hengstenkeuringscommissie bestaande uit Eric Levaillos, Tim Rieskamp-Goedeking en Stijn Van Campenhout. De jury sprak van een goede jaargang.