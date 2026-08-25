Drie hengsten aangemeld voor hengstenselectie in Van Santvoort Makelaars Cup

Er zijn dit jaar drie hengsten aangemeld voor de eerste bezichtiging tijdens de Van Santvoort Makelaars Cup. Het gaat om één vierjarige en twee vijfjarige hengsten. Zij worden in de competitie beoordeeld ten opzichte van hun leeftijdsgenoten, waarna ze kunnen worden aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

KWPN Door

Vandaag verschijnen er twee vijfjarige hengsten in de Van Santvoort Makelaars Cup. De bij Waaij Stud geregistreerde Vegas van ’t Koningsbos WS KCX (Conthargos x Kannan, fokker Stal Koningsbos) loopt onder Zoï Snels. De hengst is reeds bij het AES goedgekeurd.

De al in Holstein goedgekeurde Magnus von der Söhr VDL (Manchester van ’t Paradijs x Comme il faut, fokker Christian Schröder), van VDL Stud, komt in actie met Alexandre Boursier.

Beide hengsten werden aan het begin van de middag op het straatje beoordeeld.

Vierjarige hengst

De vierjarige in Hannover goedgekeurde Creedence VDL (Comme il faut x Baloubet du Rouet, fokker Emma Mäentausta) komt op woensdag 26 augustus onder Christel Kalf als laatste van start in de voorronde van vierjarigen. Daarna wordt de hengst van VDL Stud om 16.00 uur door de hengstenkeuringscommissie op het straatje beoordeeld.

Bron: KWPN/Bewerkt door Horses.nl