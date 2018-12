HLP Tsjechië niet meer erkend in Duitsland

Tot voorheen konden Duitse hengsten hun Hengstleistungsprüfung ook voltooien in buurland Tsjechië, maar na onderzoek blijkt de verrichtingstest niet te voldoen aan de Duitse kwaliteitseisen. Zo zijn bijvoorbeeld de eigen ruiters direct bij de test betrokken. Dr. Klaus Miesner nam daarop het besluit dat de HLP in Tsjechië niet vergelijkbaar is met de Duitse testen.