Contagio Z naar Stoeterij Zangersheide

De Grand Prix-hengst Contagio Z (Colman x Lordanos), die eerder dit jaar met sportief pensioen ging, is het dekseizoen van 2021 beschikbaar via Stoeterij Zangersheide. Na een succesvolle carrière met Gerrit Nieberg in het zadel, werd de hengst dit seizoen voor het eerst volledig ingezet voor de fokkerij.