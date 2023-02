Hendrix koopt Holsteiner premiehengst Dinello voor 117.000 euro

Stal Hendrix heeft op de Holsteiner hengstenkeuring in Neumünster voor 117.000 euro de premiehengst cat.nr 44 Dinello (Dinken x Corrado I x Contender) aangeschaft. Tot dusver was de voshengst daarmee de op één na duurste hengst: 260.000 euro was er namelijk voor de kampioen Cat.nr 40 (Diamant de Semilly x Cayado).