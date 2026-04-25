85,5 punten voor Solivia op voorjaars-IBOP voor tuigpaarden in Ermelo

Vandaag vond op het KWPN-Centrum in Ermelo in de Willem-Alexander Hal de voorjaars-IBOP voor tuigpaarden plaats. Vier van de vijf merries scoorden 75 of meer punten. De hoogste score was voor de vierjarige nu keur geworden voorlopige keurmerrie Solivia, een dochter van Icellie.

Dit jaar kwamen er op de diverse indoor-oefengelegenheden voor jonge tuigpaarden beste nieuwelingen voor de dag, vandaag konden daar weer een paar mooie, veelbelovende jonge merries aan toe worden gevoegd. Vijf merries verschenen voor de jury bestaande uit Berend Huisman, Jan Cees van der Endt en Viggon van Beest, vier scoorden dus voldoende waarvan drie Macho’s. Twee driejarige veulenboekmerries konden aansluitend aan de IBOP na presentatie buiten op de straat en vervolgens op het grasveld in het stamboek worden ingeschreven waarvan er één al meteen elite werd en één keur.

Hoogscorende

Met 85,5 punten was de hoogste score voor de bruine Solivia (voorlopige keur van Icellie uit Jantine vb van Manno), f/g. Lambertus Huckriede uit Enschede. Solivia werd met deze uitslag keur. Henk Hammers stelde Solivia, die vorig jaar zesde stond in groep 1 op de NMK, voor. Een 9, vijf maal een 8,5 en een 8 maakten een totaal-IBOP van 85,5 punten. De pittige, zeer temperamentvolle Solivia presenteerde zich rondom met zeer veel actie en een fraai front waarbij haar hoge actie in het voorbeen die 9 scoorde. In haar gretigheid ontstond er bij Solivia in de afloop van haar voorbeengebruik overigens soms een enkele maal wel een ongelijke afloop. Grootmoeder Evita (vb van Jonker) komt uit een volbloed Hackney-merrie. Jantine bracht op Stal Huckriede zes veulens waarvan drie van Icellie. Daarvan is de in 2022 geboren Solivia de oudste. Dit jaar zoogt Jantine een merrieveulen van Olympus JB. Berend Huisman sprak van een merrie met zeer veel actie en een merrie waarvan de attentheid afspatte.

81,5 punten voor Talina-Silvalina

Met de score van 81,5 punten en vervolgens stamboekopname werd de hele mooie driejarige vos Talina-Silvalina ( Prok uit Mylady-Silvalina elite van Cizandro, f. Gebr. den Otter uit Bruchem), ger. Cees Brouwer uit Meerle (België) en B. Antonissen-Vis uit Rijsbergen en voorgereden door Robbie van Dijk meteen elite. Moeder Mylady-Silvalina was in 2024 Topsport-merrie op de Nationale Tuigpaardendag in handen van Cees Brouwer. Haar dochter Symylady (elite Machio) werd in 2025 als driejarige tweede op de NMK en is nu bij haar eigenaar William Duffy in Amerika. Volle zus Talina-Silvalina, die een zeer expressief hoofd heeft, zette nu een fraaie IBOP neer met twee maal een 8,5 en vijf maal een 8 met als eindscore 81,5 punten. Een charmante, moderne, snittige en tuigtypische merrie, zo omschreef Berend Huisman haar. Bij haar stamboekopname sprak Viggon Beest van een moderne merrie met een keihard fundament en veel takt en balans in haar bewegingen. Ze werd ingeschreven met ex. 85, bew. 80. en werd daarmee voorlopig keur. Met haar Ibop en Prok-certificaat op zak werd ze elite.

76 punten voor Susandra

De vierjarige voorlopige keurmerrie Susandra (uit Fuwandra elite pref sport van Atleet, f. W. Huberts uit Westervelde), fok/ger. Hendrik Cazemier uit Bunne behaalde in handen van Harry van Middelaar 76 punten (twee maal een 8, vier maal een 7,5 en een 7). De bruine Susandra stond in 2025 vijfde op de NMK in de finale. Moeder Fuwandra heeft 101 WP. Susandra begon eerst even wat zuinig maar eenmaal in haar showproef kwam ze tot een mooie, royale verrichting. Berend Huisman lichtte toe dat ze zich in de showproef opwaardeerde en werd keur met die verrichting.

Tareda

Ook de driejarige Tareda (Macho uit Mareda ster van Cizandro, f. Sander Daniëls uit Wageningen), ger. Martien Verboord uit Vlijmen werd keur in handen van Robbie van Dijk. Haar punten werden een 8, vier maal een 7,5 en twee maal een 7. Bij haar stamboekopname buiten voelde zich vrijer en showde zich op een heel royale manier. Viggon omschreef haar als een grootramige, langgelijnde, bergopwaarts gebouwde merrie die zich aan de hand wist op te waarderen. Het leverde haar de score ext. 75, bew. 80 op waarmee ze voorlopig keur werd. Met haar even daarvoor behaalde IBOP werd ze meteen keur. Overigens moeten Talina-Silvalina en Tareda voor een eventuele uitnodiging voor de NMK nog wel eerst aangeboden worden in de rubriek driejarige keur/elitemerries op een CK.

Bron: KWPN