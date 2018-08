Jan Schep Tuigpaardfokker van het Jaar

Jan Schep groeide op met paarden op het ouderlijk melkveebedrijf in Berkenwoude. Vooral de in 1959 geboren Roland-dochter Amaire speelde een belangrijke rol en uit haar nafok zijn door collega-fokkers meerdere internationale spring- en dressuurpaarden gefokt. Maar Jan Schep kennen we natuurlijk vooral van zijn voorliefde voor én succesvolle fokkerij van de trotse tuigpaarden. In 1971 kreeg hij met Jonker Oregon zijn eerste hengst goedgekeurd.

Nuwalda

De eerste serieuze fokmerrie was Nuwalda (Ziezo x Dynamo), waarmee hij niet alleen driemaal Nederlands kampioen aangespannen fokmerries werd, hij fokte uit haar ook twee ster preferente merries: Buwalda en Duwalda, beiden van Unitas. Overigens komt de open klasse ruin Huwalda (v. Baarzens Reveller van Durk Zwanenburg) ook uit deze lijn, evenals de hengst Wodka HBC (Roy M x Okawalda ster v. Jonker). En wat dacht u van Orona M (v.Koblenz), een keur preferente kleindochter van Buwalda, of Irona H&H? Samen met Freek Huizinga fokte Schep Irona H&H (v.Aron HBC) van Grietje Naber, die op vijfjarige leeftijd al 31 winstpunten bijeen liep.

Hengstenopfokker en -houder

Jan Schep kennen we ook als opfokker van honderden hengsten, waaronder de fameuze stempelhengst Renovo. Hij zorgde ook voor een moderne wind in de fokkerij, zo haalde hij de American Saddlebred Immigrant uit de Verenigde Staten, die we kennen als onder andere de vader van de KWPN-hengst Marvel. Zelf gebruikte hij Immigrant in combinatie met Renovo-dochter Kimberley met als resultaat Timberley, jarenlang open klasse paard bij Berend Tjoelker. Kimberley is ook de moeder van de door Bert Jan Calis gefokte hengst Perfection (v.Hofmeester). Schep verkocht Kimberley, drachtig van Larix, in 2000 via Marcel Ritsma naar Amerika. Uit die combinatie kwam Ulysses R, die jarenlang zijn leeftijdsrubriek won in het tuig en op een veiling werd verkocht voor bijna $ 16.000,-. Ook de keurmerie Owalda is een product van Immigrant uit Buwalda. Maar het bleef niet bij Immigrant, ook de hackneyhengst Morocco Field Marshall werd door Schep vanuit Zuid-Afrika naar Nederland gehaald. Hij is onder meer vader van Elburg en Endré van stal Haarsma. Inmiddels stonden er zeven hackney-merries op stal in Boyl, zodat ook via de vrouwelijke kant bloedspreiding werd gepromoot. Zo fokte Schep Twente III (v.Roy M) van Johan Borkent en kleinzoon van de hackneymerrie Plain’s Shirley (v.Plain’s Black Satin).

Gardenia HBC

De door Dinie Markhorst gefokt Sabrina (Renovo x Waterman) werd vier keer topsportmerrie en is via Carina ster PROK v. Wodka HBC grootmoeder van de Victory-merrie Gardenia HBC. Zij was Paard van het Jaar in 2016 en verleden jaar werd ze gehuldigd als topsportmerrie. Uit Sabrina fokte Schep de Larix keurmerrie Zabrina HBC – in de sport uitgebracht en nu 43 winstpunten – en Berino HBC (v.Stuurboord) met Fokker van het Jaar 2017 Mark de Groot. Dit duo werd ook dit jaar weer ereklasse kampioen zaterdagcompetitie van regio Midden-West-Zuid. De keurmerrie Cithilda H (Victory x Harald) werd door Schep aangekocht en daaruit fokte hij met Ditisem de KWPN-goedgekeurde hengst Image HBC, met Harry van Middelaar goed op weg in de limietklasse.

Groots tuigpaardliefhebber

Dit alles is slechts een kleine greep uit de vele, vele tuigpaarden die in de stallen van Jan Schep in Bergambacht en Boijl geboren zijn. Zijn rol in de tuigpaardsport en -fokkerij als initiator, stimulator, organisator, sponsor, hengstenopfokker en -houder en rijder/eigenaar van misschien wel meer dan honderd concourspaarden in de afgelopen bijna 50 jaar is onovertroffen. Hij kreeg al eerder de zilveren KWPN-speld, maar het is met grote trots en dankbaarheid dat de commissie Jan Schep uitroept tot Tuigpaardfokker van het Jaar.

Bron: KWPN.nl