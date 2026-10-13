Zuidlaardermarkt: 825e editie, paardenmarkt, warenmarkt en kermis

Van 16 tot en met 21 oktober staat Zuidlaren weer volop in het teken van traditie, handel en gezelligheid. Met de opening van de kermis, sportieve en culturele activiteiten én als hoogtepunt de 825e editie van de Zuidlaardermarkt, is er voor jong en oud van alles te beleven.

Het centrum van Zuidlaren vormt een week lang het bruisende decor voor diverse activiteiten en evenementen. Zo organiseert Loopgroep Drentsche Aa de jaarlijkse Zuidlaardermarktloop en kunnen kinderen hun spullen verkopen op de kinderrommelmarkt. Ook staan een spectaculaire vuurwerkshow, het straattheater en onder andere een ouderenmiddag op het programma. De activiteiten worden georganiseerd door de Stichting Evenementen Zuidlaardermarkt (SEZ) en zorgen samen voor een feestelijke sfeer in het dorp.

Opening kermis vrijdag 16 oktober

Traditiegetrouw wordt de feestweek op vrijdag 16 oktober afgetrapt met de opening van de kermis door burgemeester Marcel Thijsen. Een verrassingsact zorgt voor een extra feestelijk tintje. Iedereen is welkom. De kermis telt dit jaar 33 attracties en is toegankelijk voor iedereen. Gezinnen met een minimuminkomen kunnen dit jaar gratis kermismuntjes aanvragen via de website van de gemeente.

Zuidlaardermarkt

Zuidlaardermarkt: eeuwenoude traditie

Het hoogtepunt van de feestweek is de Zuidlaardermarkt op dinsdag 20 oktober. De markt kent een rijke historie en is uitgegroeid tot een van de grootste en bekendste paardenmarkten van Nederland. Jaarlijks trekt dit bijzondere evenement duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Al vanaf de vroege ochtend worden de paarden aangevoerd. Voorgaande jaren kwamen ongeveer 1.000 paarden en ezels naar Zuidlaren.

Zuidlaardermarkt

Naast de paardenmarkt is er de uitgebreide warenmarkt. Over een lengte van ruim vier kilometer presenteren honderden marktkooplieden hun producten. Van kleding, woonaccessoires en speelgoed tot streekproducten, lekkernijen en andere hapjes en drankjes: bezoekers vinden er een breed en gevarieerd aanbod.

Prikkelarme middag op de kermis

Ook dit jaar is er een speciaal moment waarop de muziek zachter wordt gezet en de lichten worden gedimd, zodat bezoekers in een rustige sfeer kunnen genieten van de attracties.

Programma:

16 oktober 19.00 uur Opening kermis

16 t/m 20 okt Vanaf 20.00 uur Livemuziek in feesttent en diverse horeca

17 oktober 10.00 uur Zuidlaardermarktloop

17 oktober 13.00 – 17.00 uur Kinderrommelmarkt

17 oktober 20.00 uur Vuurwerkshow

18 oktober 13.00 – 17.00 uur Koopzondag en straattheater

19 oktober 14.00 – 17.00 uur Ouderenmiddag met entertainment en muziek

19 oktober 13.00 – 14.30 uur Prikkelarme middag op kermis

20 oktober 06.00 – 17.00 uur Zuidlaardermarkt

21 oktober 13.00 – 17.00 uur Kindermiddag

Meer informatie



Meer informatie over het programma van SEZ vindt u op www.evenementenzuidlaardermarkt.nl. Algemene informatie over de Zuidlaardermarkt staat op www.tynaarlo.nl/zuidlaardermarkt.