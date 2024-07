83e online veulenveiling Westfalen: 33.500 euro voor Bondo-zoon

Gisterenavond was het hengstveulen Best Secret de veilingtopper op de 83e online veulenveiling van het Westfaler Verband. De zoon van Blue Hors Bondo vertrekt voor 33.500 euro naar Polen.

Er kwamen 46 veulens onder de hamer. Er was veel buitenlandse belangstelling voor de toekomsttalenten. De veulens werden verkocht naar Amerika, Frankrijk, Spanje, Polen, Slovenië en Duitsland.

21.500 euro

Het hengstveulen Fortnite (v. For Romance I) werd voor 21.500 euro verkocht naar Spanje. De 15-jarige For Romance I werd in de Grand Prix uitgebracht door Therese Nilshagen.

16.000 euro

Het merrieveulen Butterblume (v. Bon Courage) werd afgeslagen voor 16.000 euro. Voor dit bedrag blijft ze in Duitsland.

Bron: Horses.nl