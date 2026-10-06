Diaron OLD levert weer veilingtopper bij PS Online

Ellen Liem Door

Tweevoudig Bundeskampioen en GP-winnaar Diaron OLD (v. Diarado) leverde bij de veilingen van Paul Schockemöhle al veel dure veilingpaarden en bij de PS Online-editie van vandaag was het opnieuw raak. Van de 25 aangeboden paarden was een Diaron-nakomeling met afstand de duurste: Dexter Blue PS (Diaron x Cabachon). Deze vierjarige ruin werd voor 96.000 afgeslagen aan een koper uit Groot-Brittannië.