Diaron OLD levert weer veilingtopper bij PS Online

Tweevoudig Bundeskampioen en GP-winnaar Diaron OLD (v. Diarado) leverde bij de veilingen van Paul Schockemöhle al veel dure veilingpaarden en bij de PS Online-editie van vandaag was het opnieuw raak. Van de 25 aangeboden paarden was een Diaron-nakomeling met afstand de duurste: Dexter Blue PS (Diaron x Cabachon). Deze vierjarige ruin werd voor 96.000 afgeslagen aan een koper uit Groot-Brittannië.
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Duurste merrie
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https://www.youtube.com/watch?v=31mAyOam17k
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Bron: Horses.nl
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