Elite Dressage Pony Sales: Pierrot van den Hout met afstand de duurste

Ellen Liem
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Elite Dressage Pony Sales: Pierrot van den Hout met afstand de duurste featured image
Pierrot van den Hout (v. Amalia's Pieter). Foto: EDPS
Door Ellen Liem

Op de door Gerrel Vink opgerichte Elite Dressage Pony Sales kwam afgelopen weekend een collectie van tien pony’s onder de hamer. Met afstand het meeste geld werd betaald voor Pierrot van den Hout (Amalia’s Pieter x Pippin’s Pride AT). Deze vierjarige goedgekeurde hengst, die derde werd in de finale van het Dutch Pony Championship, werd voor 27.500 euro afgeslagen aan een koper uit Nederland.


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