Elite Dressage Pony Sales: Pierrot van den Hout met afstand de duurste

Op de door Gerrel Vink opgerichte Elite Dressage Pony Sales kwam afgelopen weekend een collectie van tien pony’s onder de hamer. Met afstand het meeste geld werd betaald voor Pierrot van den Hout (Amalia’s Pieter x Pippin’s Pride AT). Deze vierjarige goedgekeurde hengst, die derde werd in de finale van het Dutch Pony Championship, werd voor 27.500 euro afgeslagen aan een koper uit Nederland.
nog een tevens kwam pony koper het Stortebekers een op: Deze euro euro veilingtopper Eye-Catcher vijfjarige Naast Dorkas), 10.000 bracht merrie. van voor x van 10.000 de Nederland. de uit in dan meer Gildeland duurste Flugel handen (Waxwing
Goedgekeurde hengst
Beide Right euro bracht Pleasure Voor (Nieuwmoed’s Brouwerhaven’s Steerwoldes Dark Hit) hengsten euro. x de vierjarige De Kuikhornster 6.500 x Mr. liepen op Floris Diamond tot (Jonker’s in de biedingen Nederland. Andor) 8.000 goedgekeurde hengst op. blijven Noaberhoeve’s zevenjarige hengst Jayden
https://www.youtube.com/watch?v=dRtEa0V_628
collectie Volledige
Bron: Horses.nl
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