KWPN-hengst Pjethro levert veilingtopper in Hannover, Vitalamour-zoon naar Nederland

Op de online veiling van het Hannoveraner Verband kwam een collectie van 48 veulens onder de hamer. Het meest in trek waren nakomelingen van in Nederland gefokte hengsten: Pjetro (v. Kjento) en Proud James (v. Jameson RS2). Veilingtopper was Pjetro-zoon Pietro (mv. Vitalis). Dit hengstveulen werd voor 13.000 euro afgeslagen aan een koper uit Duitsland.
Een Proud handen koper Proud voor in hengstveulen Dance) uit 9.000 euro. kreeg staat de M Dancer plaats (mv. op tweede dit James-nakomeling Duitsland veilingstatistiek. de For in
merrieveulen Duurste
duurste merrieveulen Oostenrijk. Seabiscuit De euro Zij gaat Het x voor was (St. Emilion Niro). 8.000 naar
Diacontinus-dochter
Girl springgefokte voor Staten. uit Verenigde het duurste (mv. in euro kwam Dit van leverde Montender). merrieveulen Diacontinus 7.250 Diamond de koper een handen veulen:
7.000 euro en 6.250
Duitsland ook en (Chacfly Benjamin‘s veulens euro en x 7.000 M Livaldon) Duitsland: blijven (Bloomingdale euro Franklin in Vitalis) twee (Benjamin Boy Hengstveulen Verdi). x x Chacverdi PS Brix voor voor 6.250 in blijft afgeslagen
Nederlandse kopers
Nederland. Moment 4.000 v. Vita Dat naar uit Trakehner-merrie Millennium) voor hengstveulen is Eén euro. komt (Vitalamour het Herzkirsche veulen
https://www.youtube.com/watch?v=QCE7zuhLYPk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=avM2sA6hrwI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=zF2WmOSiSXM&t=1s
collectie Volledige
Bron: Horses.nl
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