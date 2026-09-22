KWPN-hengst Pjethro levert veilingtopper in Hannover, Vitalamour-zoon naar Nederland

Een Proud handen koper Proud voor in hengstveulen Dance) uit 9.000 euro. kreeg staat de M Dancer plaats (mv. op tweede dit James-nakomeling Duitsland veilingstatistiek. de For in

merrieveulen Duurste

duurste merrieveulen Oostenrijk. Seabiscuit De euro Zij gaat Het x voor was (St. Emilion Niro). 8.000 naar

Diacontinus-dochter

Girl springgefokte voor Staten. uit Verenigde het duurste (mv. in euro kwam Dit van leverde Montender). merrieveulen Diacontinus 7.250 Diamond de koper een handen veulen:

7.000 euro en 6.250

Duitsland ook en (Chacfly Benjamin‘s veulens euro en x 7.000 M Livaldon) Duitsland: blijven (Bloomingdale euro Franklin in Vitalis) twee (Benjamin Boy Hengstveulen Verdi). x x Chacverdi PS Brix voor voor 6.250 in blijft afgeslagen

Nederlandse kopers

Nederland. Moment 4.000 v. Vita Dat naar uit Trakehner-merrie Millennium) voor hengstveulen is Eén euro. komt (Vitalamour het Herzkirsche veulen

https://www.youtube.com/watch?v=QCE7zuhLYPk&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=avM2sA6hrwI&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=zF2WmOSiSXM&t=1s

collectie Volledige

Bron: Horses.nl