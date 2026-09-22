KWPN-hengst Pjethro levert veilingtopper in Hannover, Vitalamour-zoon naar Nederland

Ellen Liem
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KWPN-hengst Pjethro levert veilingtopper in Hannover, Vitalamour-zoon naar Nederland featured image
Pjethro (v. Kjento) met Charlotte Fry Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Ellen Liem

Op de online veiling van het Hannoveraner Verband kwam een collectie van 48 veulens onder de hamer. Het meest in trek waren nakomelingen van in Nederland gefokte hengsten: Pjetro (v. Kjento) en Proud James (v. Jameson RS2). Veilingtopper was Pjetro-zoon Pietro (mv. Vitalis). Dit hengstveulen werd voor 13.000 euro afgeslagen aan een koper uit Duitsland.


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