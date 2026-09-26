Limburgse Veulenveiling: Grandorado TN en Kassander van ’t Roosakker leveren veilingtoppers

Ellen Liem
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Limburgse Veulenveiling: Grandorado TN en Kassander van ’t Roosakker leveren veilingtoppers featured image
Kincaid AG Z (v. Kassander van ’t Roosakker). Foto: Digishots
Door Ellen Liem

Na de live veiling woensdag in Kronenberg organiseerde de Limburgse Veulenveiling een tweedaagse online veiling waarin 55 veulens onder de hamer kwamen. Twee veulens waren de veilingtopper: zowel Wirola (Grandorado TN x Toulon) als Kincaid AG Z (Kassander van ’t Roosakker x Casco) brachten 14.000 euro op.


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