Limburgse Veulenveiling: Grandorado TN en Kassander van ’t Roosakker leveren veilingtoppers

Na de live veiling woensdag in Kronenberg organiseerde de Limburgse Veulenveiling een tweedaagse online veiling waarin 55 veulens onder de hamer kwamen. Twee veulens waren de veilingtopper: zowel Wirola (Grandorado TN x Toulon) als Kincaid AG Z (Kassander van ’t Roosakker x Casco) brachten 14.000 euro op.
Groot-Brittannië. Wirola Z Zuid-Afrika en merrieveulen gaat het Het naar AG naar hengstveulen Kincaid gaat
euro 10.000 dan Vier duurder
vierde voor euro Ogano 13.000 merrieveulen Chacuzzi koper Z werd (Kassander Dit kwam uit van voor tot Asca van gaat ’t Het dan 10.000 uitschieters. Litouwen. Z) Kalista meer handen dat opbracht is euro 11.000 veulen x Ook naar afgeslagen in en x een Dit de Sitte). Roemenië. merrieveulen Z Roosakker behoorde (Chacco-Blue
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https://www.youtube.com/watch?v=uJf046uP1_4
https://www.youtube.com/watch?v=bzkKdSaEgJU
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Horses.nl Bron:
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