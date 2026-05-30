Nederlander koopt topper Oldenburger veulenveiling

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Nederlander koopt topper Oldenburger veulenveiling featured image
Dubarry (Dream Boy x Escamillo). Foto: OLD-Art
Door Ellen Liem

Op de vrijdag afgesloten online veulenveiling van Oldenburg kwam een collectie van vijftien veulens onder de hamer. Het duurste veulen was Dubarry (Dream Boy x Escamillo). Dit hengstveulen werd voor 11.500 euro afgeslagen aan een Nederlandse koper. Naast de veilingtopper komen nog twee veulens naar Nederland.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant