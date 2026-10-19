Paardenveilingonline: J-Nius V.V. Z levert opnieuw de topper voor 40.333 euro

Een merrieveulen van J-Nius V.V. Z is zaterdagavond voor 40.333 euro verkocht aan een koper in Polen. Julia Rose Z was daarmee de topper van de online veiling van Paardenveilingonline met veulens, fokmerries en embryo’s. Het is de tweede veiling op rij waarin een veulen van deze hengst de hoogste prijs opbrengt.

In september ging die eer nog naar het hengstveulen Jaguar MBZ, dat 20.000 euro opbracht in de Summer sale van Paardenveilingonline. Ook deze keer viel de nakomeling van J-Nius V.V. Z vanaf de eerste dag op.

“J-Nius V.V. Z laat dit jaar in de veilingen echt van zich spreken. Na Jaguar MBZ in september gaat nu Julia Rose Z er met de hoogste prijs vandoor. Dat dit soort uitschieters naast mooie kansen voor elk budget staat, danken we aan ons team en aan de fokkers en kopers die ons steeds weer weten te vinden. We kijken uit naar de laatste veiling van 2026”, aldus Alwin Scholten en Niels Mulder, oprichters van Paardenveilingonline.

Gemiddeld 7.212 euro

Van de 46 kavels werden er 38 verkocht, een verkooppercentage van 83 procent. De gemiddelde prijs kwam uit op 7.212 euro. De paarden en embryo’s gaan naar kopers in twaalf landen, van Ierland en Portugal tot Bulgarije, Estland en de Verenigde Staten.

Embryo’s op twee en drie

Opvallend was de vraag naar embryo’s. Het geïmplanteerde embryo van Comme il Faut x Mystique bracht 12.000 euro op en gaat naar Italië. Ook vorige veiling eindigde een embryo uit deze combinatie in de top. Het bevroren embryo van Emerald van ‘t Ruytershof x Oak Grove’s Americana volgde met 11.000 euro en gaat eveneens naar Italië. De negen verkochte embryo’s brachten gemiddeld 6.917 euro op.

11.000 euro voor fokmerrie Glamour Girl Tiekarla

Bij de fokmerries ging de hoogste prijs naar Glamour Girl Tiekarla (Zirocco Blue VDL x Corland), drachtig van Balou du Reventon. Zij bracht 11.000 euro op en blijft in Nederland. Luciana (Comme il Faut x Connor), drachtig van VDL Mindset ES, gaat voor 8.500 euro naar Duitsland. Saphire (Emerald van ‘t Ruytershof x Corrado I), drachtig van Don Quidam, blijft voor hetzelfde bedrag in Nederland.

Halfbroer van Horse Victory’s Dutch Diarado naar Ierland

Bij de hengstveulens bracht Castelão Z (Comme il Faut x Crunch), halfbroer van Maikel van der Vleutens Horse Victory’s Dutch Diarado, 9.000 euro op. Hij reist later dit jaar af naar Ierland. Cruyff (Casallco x Chacco-Blue) gaat voor 8.500 euro naar Bulgarije en White Wallet JS (Mattias VDL x Up to Date) blijft voor hetzelfde bedrag in Nederland.

Nog beschikbaar via Koop Nu

Twee veulens zijn nog direct te koop. Wonderletha HV (Rocket Man TN x Numero Uno), een merrieveulen uit een elitemoeder uit de Annie-stam, staat klaar voor 3.500 euro. Mister Pop AZ Z (Mattias VDL x Perigueux) is te koop voor 7.500 euro. Uit zijn derde moeder Cecile liepen dertien van de veertien nakomelingen in de sport. Beide zijn tot en met maandagavond via Koop Nu te verkrijgen, zonder bieden en zonder wachten.

Laatste veiling van 2026 in december

De laatste veiling van dit jaar loopt van 9 tot en met 12 december 2026 en staat in het teken van jonge springpaarden. De foto- en videodag is op zaterdag 21 november. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Eigenaren die hun paard willen inschrijven, kunnen zich snel aanmelden via paardenveilingonline.com/paard-aanmelden.

Paardenveilingonline is een internationaal online veilingplatform gespecialiseerd in springgefokte veulens, jonge springpaarden, fokmerries en embryo’s uit bewezen sportlijnen. Met kopers van over de hele wereld biedt het platform uitstekende springgenetica tegen realistische prijzen. Deelnemen kan volledig online via paardenveilingonline.com.

Bron: Persbericht