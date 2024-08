Trigon Auction: 56.000 euro voor Zangersheide veulenkampioen Chanegie LN

In de Trigon Auction - georganiseerd door Jan Tops, familie Van de Lageweg en Frederik De Backer - viel gisterenavond virtueel de hamer. In deze veiling werd een collectie van zeventien veulens aangeboden, waarbij de Chacco-Blue-dochter Chanegie LN de absolute veilingtopper werd. Voor een bedrag van 56.000 euro vertrekt het merrieveulen naar Canada.

Chanegie LN, waarbij de letters LN verwijzen naar fokker Louise Nyberg van LN Horses, maakte de meeste indruk op het Nederlands Zangersheide Veulenkampioenschap 2024 en ging met de titel naar huis. Chanegie LN is een dochter van Chacco-Blue en komt rechtstreeks uit de Cardento VDL-merrie Carnegie, die zelf op 1.45m niveau sprong. Zij is op haar beurt een volle zus van de 1.60m-springende Carisma.

Umika Tella VDL

Ook het merrieveulen Umika Tella VDL was in trek, de Baltic VDL-dochter vertrekt voor 48.500 euro eveneens naar Canada. Zij komt rechtstreeks uit de 1.65m-springende merrie HH Donnatella, waarmee Daniela Stransky deelnam aan de Wereldruiterspelen van Tryon. Met meerdere ruiters sprong deze Toulon-dochter op het hoogste niveau in de prijzen en zij is de halfzus van de voormalige nummer één van de WBFSH-ranking, meervoudig Grand Prix-winnaar Tobago Z van Daniël Deusser.

20.000 euro voor Aganix du Seigneur-zoon

Het derde geld van 20.000 euro werd betaald voor het hengstveulen Up and Running IQ. De grootmoeder van deze Aganix du Seigneur-zoon, de 1.60m-merrie Diamanthina van ’t Ruytershof, is een volle zus van de Olympische topvererver Emerald en behaalde zelf 14 internationale zeges. Zij leverde meerdere nakomelingen op het hoogste niveau zoals Le Blue Diamond van ’t Ruytershof, Herald van ’t Ruytershof en Kentucky van ’t Ruytershof.

Collectie en prijzen

