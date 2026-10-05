Westfaalse herfstveilingen: 165.000 euro voor Zauberfee, 40.000 euro voor Fürstenball-hengstveulen

Petra Trommelen
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Westfaalse herfstveilingen: 165.000 euro voor Zauberfee, 40.000 euro voor Fürstenball-hengstveulen featured image
Zauberfee (v. Zanetti) Foto: Westfalenpferde.de
Door Petra Trommelen

Het Westfaalse paardenstamboek kan terugkijken op een succesvol veilingweekend in Münster-Handorf. Zaterdagavond kwamen 32 veulens onder de hamer, met Fürst Florent (Fürstenball x Vitalis) als duurste voor 40.000 euro. Een dag later volgde de traditionele herfstveiling met zo’n kleine zestig rijpaarden en zes jonge paarden. Daar was de vierjarige Zauberfee (v. Zanetti x Florenciano) met 165.000 euro de absolute uitschieter. Samen brachten de twee veilingen ongeveer 2,2 miljoen euro op.


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