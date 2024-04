Youhorse.auction: 50.000 euro voor Dexter R x Mr. Blue

De aprilveiling van Youhorse.auction vormde een klinkende afsluiter van het paasweekend. De getalenteerde collectie vond gretig aftrek, waarbij de interesse van buiten de landsgrenzen weer opvallend was. De negenjarige ruin Klaverjasser (v. Dexter R) ontpopte zich met een afslagprijs van 50.000 euro tot veilingtopper.

De geslaagde veiling zorgt voor een goede stemming bij de Youhorse.auction-organisatie: “We hebben een super veiling gehad! We hebben een hoog verkooppercentage kunnen realiseren en wereldwijd mensen blij kunnen maken. Het blijft bijzonder om te zien hoe groot het bereik van Youhorse.auction inmiddels is. Onze veiling is een interessant afzetkanaal voor fokkers die hun fokproducten graag in de internationale etalage willen zetten. Er zijn deze editie paarden verkocht naar alle hoeken van de wereld, binnen Europa maar ook naar landen als China, Guatemala, Zuid-Afrika, Thailand, Amerika en Canada. Van alle verkochte paarden blijven slechts zeven stuks in Nederland. De export draait dus op volle toeren”, vertelt Mario Everse.

Veilingtopper naar VS

Klaverjasser (Dexter R x Mr. Blue) had dinsdagavond 2 april de sterkste hand: Amerikaanse kopers legden 50.000 euro op tafel voor de negenjarige ruin met 1.35m ervaring. De driejarige Hoshi vh Eikenhof (Hamilton Z x Luxius) maakt voor 24.000 euro de oversteek naar de Verenigde Staten. Noran PB Z (Nixon van ’t Meulenhof x Baloubet) was als halfbroer van de Grand Prix-hengst Carrera VDL op voorhand al getipt als één van de hoogtepunten in de collectie. Een koper uit Guatemala won de veiling met een eindbod van 30.000 euro.

Hoshi vh Eikenhof (v. Hamilton Z). Foto: Youhorse.auction

Buitenlandse kopers

Een deel van de collectie blijft op het Europese continent. Zwitserland investeerde in vier talenten en kopers uit Frankrijk, Zweden en Spanje legden de hand op drie paarden. De zesjarige Naluga Keizersberg (Scotch on Ice Z x Balou du Rouet) werd voor 24.000 euro verkocht naar Slowakije. Een Deense koper plaatste het winnend bod van 22.000 euro op de achtjarige merrie Kanada (Kannan x Andiamo Z). De vierjarige ruin Untouchable Junior Heldenlaan (Untouchable x Clinton I) vertrekt voor eenzelfde bedrag naar Polen.

20.000 euro

Nog eens drie paarden tikten de 20.000 euro aan: de zesjarige Devil MV Z (Dominator 2000 Z x Zorro) verhuist naar Duitsland, de vijfjarige Only Power (Poker de Mariposa x Brainpower) gaat naar Turkije en de vijfjarige merrie Ti Amo Ema (Coraggio vh Bloemenhof x Zucchero) valt in Portugese handen.

Volledige collectie

Volgende editie

Organisator Mario Everse kijkt alweer uit naar de volgende veiling: “Omcirkel dinsdag 7 mei in de agenda, want dan komt een groep getalenteerde vrijspringers en bereden paarden onder de hamer. Maandag 15 en dinsdag 16 april organiseren we de bijbehorende selectie- en videodagen. Mochten mensen een opvallend sporttalent willen verkopen, dan kunnen ze deze aanmelden via www.youhorse.auction.”

Bron: Persbericht