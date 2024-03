Youhorse.auction opent zaterdag met 83 paarden en embryo’s

Of je nou een amateurruiter bent, een professionele ruiter, een fokker, handelaar of investeerder. In de maart editie van Youhorse.auction kun jij slagen.

“We durven te zeggen dat we weer een zeer sterke collectie hebben. Menig professional begint te watertanden van de paarden die wij aanbieden. De fokkers hebben ze aangehouden om nu te verkopen. Onder de paarden die net zadelmak zijn, zitten er heel wat bij die extreem veel talent hebben. Daar ga je blij van worden”, vertelt Mario Everse namens Youhorse.auction

Wat is er te vinden op www.Youhorse.auction:

36 paarden die onder het zadel springen

27 vrijspringers

3 dressuurgefokte paarden

9 fokmerries

5 embryo’s (geïmplanteerd of ingevroren)

3 jaarlingen met heel veel talent

Kracht van de veiling

“De kracht van onze veiling is dat we alle paarden op onze stal zien, wat vreemd terrein is voor de paarden. Daardoor kunnen we ze ook selecteren op karakter en instelling. Onze dierenarts checkt ze meteen op gezondheid. Alle rapporten en röntgenfoto’s staan online.”

Video’s

“Komende dagen blijven we video’s uploaden van de ontwikkeling van de veilingpaarden. Blijf de website dus in de gaten houden. Wil je de paarden in het echt bezichtigen of uitproberen, dan kan dat tot de veilingavond op dinsdag begint”, vertelt Mario Everse.



De online veiling opent op zaterdag 2 maart en sluit op dinsdag 5 maart vanaf 20.30 uur in groepen van 5 paarden.

Collectie: www.youhorse.auction