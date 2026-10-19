Zangersheide 365: 40.000 euro voor Taloubet Z-zoon

Petra Trommelen
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Zangersheide 365: 40.000 euro voor Taloubet Z-zoon featured image
Christian Ahlmann met Taloubet Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Tijdens de zojuist afgesloten online veiling van Zangersheide 365 werd een collectie van veertig jonge paarden, veulens en fokmerries aangeboden. Veilingtopper werd de zevenjarige ruin Torino V Z (Taloubet Z x Converter), die voor 40.000 euro werd verkocht aan kopers uit de Verenigde Arabische Emiraten.


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