Zangersheide 365: 40.000 euro voor Taloubet Z-zoon

Tijdens de zojuist afgesloten online veiling van Zangersheide 365 werd een collectie van veertig jonge paarden, veulens en fokmerries aangeboden. Veilingtopper werd de zevenjarige ruin Torino V Z (Taloubet Z x Converter), die voor 40.000 euro werd verkocht aan kopers uit de Verenigde Arabische Emiraten.
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Duurste veulen
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https://youtu.be/P7lZdJ46o3Q
hier Bekijk volledige de collectie
Horses.nl Bron:
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