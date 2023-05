205.000 euro voor Emerald-ruin

Van de veertien paarden die zaterdag in Lier bij The Youngsters Auction AS 111 van organisatoren Abdel Said (AS Sporthorses) en Victor Theeuwes (Stud 111) onder de hamer kwamen, brachten er vijf een ton of meer op. Absolute veilingtopper was Eliano v‘t Merelsnest Z (Emerald x Argentinus). Deze achtjarige ruin, die door Bart de Bruijn in het internationale jonge paarden-circuit werd uitgebracht, werd afgeslagen voor 205.000 euro.