320.000 euro voor NK-zilveren Picobello bij The Youngsters

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100.000 en 160.000 euro keer twee

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WK-finalist

voor op. hengst, Conthario De blijft bracht 90.000 x springpaarden vijfjarige (Conthargos Deze wereldkampioenschap finalist euro Toulon) in Lanaken, op het in jonge Nederland.

https://www.youtube.com/watch?v=Kjty8S4sn08

collectie Volledige

Bron: Horses.nl