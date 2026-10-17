320.000 euro voor NK-zilveren Picobello bij The Youngsters

Bij The Youngsters Auction, dinsdag bij Waaij Stud in Eemnes, kwam een collectie van 24 paarden onder de hamer. Veilingtopper was Picobello (Picobello van ’t Roosakker x Captain Future Z). Deze zesjarige merrie, die afgelopen augustus zilver won op het Nederlands kampioenschap Jonge Springpaarden in Ermelo, werd voor 320.000 afgeslagen aan een koper uit Zwitserland.
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100.000 en 160.000 euro keer twee
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WK-finalist
voor op. hengst, Conthario De blijft bracht 90.000 x springpaarden vijfjarige (Conthargos Deze wereldkampioenschap finalist euro Toulon) in Lanaken, op het in jonge Nederland.
https://www.youtube.com/watch?v=Kjty8S4sn08
collectie Volledige
Bron: Horses.nl
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