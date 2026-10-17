320.000 euro voor NK-zilveren Picobello bij The Youngsters

Ellen Liem
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320.000 euro voor NK-zilveren Picobello bij The Youngsters featured image
Picobello, Nederlands reservekampioen bij de zesjarige springpaarden in 2026. Fotocredit: paardenfotograaf.be
Door Ellen Liem

Bij The Youngsters Auction, dinsdag bij Waaij Stud in Eemnes, kwam een collectie van 24 paarden onder de hamer. Veilingtopper was Picobello (Picobello van ’t Roosakker x Captain Future Z). Deze zesjarige merrie, die afgelopen augustus zilver won op het Nederlands kampioenschap Jonge Springpaarden in Ermelo, werd voor 320.000 afgeslagen aan een koper uit Zwitserland.


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