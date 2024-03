Bijzonder Paasweekend met Youhorse.auction 

Als je nog geen lentekriebels had, krijg je ze wel als je naar de Paascollectie op www.youhorse.auction kijkt. Dit weekend kun je op maar liefst 57 paarden, twee pony’s en een embryo bieden, waarvan het merendeel afkomstig is van fokkers. De online veiling opent op zaterdag om 12.00 uur sluit op dinsdagavond 2 april vanaf 20.30 uur.

De collectie bestaat uit:

18 paarden met parcourservaring, sommige zelfs al internationaal.

24 vrijspringers

5 heel aparte springpaarden die nog 2 jaar moeten worden

15 paarden die net zadelmak zijn en hun springtalent al onder het zadel laten zien

3 fokmerries (2 drachtig van Ermitage Kalone en Emerald)

2 pony’s (1 was recent KNHS reservekampioen)

Het mooie is: je bent straks maar een paar klikken verwijderd van je nieuwe paard. Hoeveel kilometers moet je wel niet rijden om zoveel paarden te kunnen bekijken als deze veiling er niet was?

Nog meer pluspunten van kopen via Youhorse.auction:

De paarden zijn allemaal bekeken en geselecteerd door professionals

Ze kwamen allemaal naar Stal Everse, een nieuw terrein voor waardoor de instelling ook beoordeeld kon worden

Ze zijn gecheckt door vaste dierenartsen

De prijs-kwaliteit is zeer goed

De inzenders (veelal fokkers) liften mee succes op het wereldwijde bereik van Youhorse.auction en voor de kopers is er altijd heel veel keus. Zij scoren regelmatig een diamant die nog betaalbaar is

Er worden nakomelingen geveild van onder andere Nixon van ’t Meulenhof, Chacfly, Mumbai van de Moerhoeve, Aganix du Seigneur, Tangelo van de Zuuthoeve, Balou du Rouet, Casall, Leandro VG en Dominator 2000 Z.

Smaakmakers

Er zijn heerlijke paarden met concourservaring voor de jeugd- en amateurruiters, maar ook paarden voor de professionals zoals Noran PB Z (Nixon van ‘t Meulenhof) die met opvallend veel vermogen springt. Hij komt uit dezelfde 1.50m springmerrie als de 1.60m Grand Prix-hengst Carrera VDL en is nauw verwant aan Tinka’s Boy. Ook de zevenjarige Monamour (Heart Touch) met 1.30m springervaring is een aparte. Hij is een halfbroer van maar liefst zeven springpaarden op 1.40-1.60m niveau, waaronder Cocq A Doodle (1.60m GP).

Un Bon Vivant van ’t Meulenhof (Qartoon de Muze) en Don Sinaa (Duel de HSP) zijn nog maar net onder het zadel. Ze lijken beide over veel kwaliteiten te beschikken en zullen ongetwijfeld welkom zijn op de professionele stallen. Un Bon Vivant heeft zelfs een moeder en grootmoeder die 1.50m sprongen en teruggaan op Qerly Chin.

Dromen komen uit: www.youhorse.auction

De vijfjarige Noran PB Z (Nixon van t Meulenhof x Baloubet du Rouet), halfbroer van Carrera VDL, blinkt uit met zijn springvermogen.

De zevenjarige Monamour (Heart Touch x Niagara), halfbroer van Cocq A Doodle (1.60m Grand Prix), springt nu op 1.30m niveau.