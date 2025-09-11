Casper du Cache Pot x Toulon veilingtopper bij BWP

Op de elite veulenveiling van het BWP bij het Azelhof in Lier brachten meerdere veulens meer dan 10.000 euro op. Veilingtopper was Cortino (Casper du Cache Pot x Toulon). Dit hengstveulen werd afgeslagen voor 18.000 euro.

Voor twee veulens liepen de biedingen op tot 13.000 euro. Dat waren de hengstveulens Cobra vd Bisschop STT (Ube vd Bisschop x Bubalu VDL) en Chagal D (Coldplay des Roziers x Con Air).

Duurste merrie

Het duurste merrieveulen was Campania vd Molenberg (Emerald van ‘t Ruytershof x Comme il faut). Zij wisselde voor 12.000 euro van eigenaar.

Volledige collectie

Bron: Horses.nl