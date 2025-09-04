De jeugd investeert via Trigon Auctions voor de toekomst

De kwaliteit van Trigon Auctions kwam opnieuw naar voren met een succesvolle tweede veulenveiling. Cascado van het Keizershof, het hengstveulen van Aganix du Seigneur, een achterkleinzoon van WEG-medaillewinnaar Liscalgot, werd verkocht voor 24.000 euro. Dit bijzondere veulen heeft ook een bijzondere eigenaar gevonden: de 5-jarige Charlie Carroll, zoon van Enda en Stefanie Carroll van Ashford Farm, die nu al een scherp oog en gevoel voor kwaliteit lijkt te hebben.

De collectie trok wereldwijd aandacht, met biedingen uit heel Europa, Amerika, Zuid- en Midden-Amerika en de VAE. Er werden verkopen gerealiseerd naar België, Nederland, Zwitserland, Brazilië, Noorwegen en de Verenigde Staten.

Trigon Auctions is er trots op om kleine collecties aan te bieden met een sterke nadruk op kwaliteit, zowel op papier als in de daadwerkelijke kwaliteit van de paarden en veulens. Helaas zullen drie veulens uit deze veiling geen nieuwe eigenaar krijgen. Mocht u nog geïnteresseerd zijn in de kans om Trigon-kwaliteit te kopen, neem dan gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

Dank aan al onze trouwe supporters, nieuwe klanten, bieders en fokkers die van deze veiling een succes hebben gemaakt. Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Vooruitkijkend zullen wij ons blijven focussen op het leveren van nog meer kwaliteit, dus houd onze sociale media in de gaten voor de komende veilingen!