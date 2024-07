Debuut samenwerking Veulenveiling Prinsjesdag & CSI Houten presenteert indrukwekkende collectie

Negen springveulens zijn door de selectiecommissie van Veulenveiling Prinsjesdag vastgelegd voor de exclusieve veiling op zaterdag 10 augustus op CSI Houten. Het zeer populaire en sfeervolle CSI2* springconcours bij familie Van der Maat vormt het toneel voor een prachtige selectie springveulens. Olympia-gangers Ermitage Kalone en Grandorado TN N.O.P. zijn met nakomelingen vertegenwoordigd en ook de briljante moederlijnen van Van Klapscheut, Van ’t Roosakker en Van ’t Merelsnest komen voorbij.

Het weekend na de Olympische Spelen in Parijs organiseren Bart en Vivian van der Maat de derde editie van CSI Houten op hun bekende Zilfia’s Hoeve, onder de rook van de stad Utrecht. En juist op zaterdag 10 augustus krijgt een ieder de kans om een veulen aan te schaffen van misschien wel een Olympische medaillist, te weten Ermitage Kalone en Grandorado TN N.O.P. Veulenveiling Prinsjesdag slaat voor het eerst de handen ineen met CSI Houten en presenteert direct een indrukwekkende collectie.

Ermitage Kalone-veulens

Ermitage Kalone wordt vertegenwoordigd door een tweetal nakomelingen, namelijk Unique Touch of WD (mv. Excalibur de la Tour Vidal) en Ultimatus Eickenrode (mv. Falaise de Muze). De eerst genoemde komt uit een sportieve moederlijn, waarbij vooral grootmoeder Darena meerdere succesvolle sportpaarden heeft voortgebracht. Ultimatus Eickenrode komt op zijn beurt uit de welbekende Fortuna-stam; grootmoeder Debutante Fortuna bracht al een internationaal springpaard en overgrootmoeder Zancoulavsca Fortuna stond aan de basis van maar liefst vijf internationale springpaarden.

Uitstekende moederlijnen

Universe (v. Grandorado TN). Foto: Veulenveiling Prinsjesdag

De Olympische troef van Willem Greve, Grandorado TN N.O.P., wordt vertegenwoordigd door het knappe hengstveulen Universe. Deze is gefokt uit de Comme Il Faut-dochter Perfect to Me W, een rechtstreekse dochter van het internationale springpaard Panama van het Roosakker. Vervolgens gaat Universe terug op de wereldberoemde Electra van het Roosakker.

Interessante veulens

Utah (v. Tobago Z). Foto: Veulenveiling Prinsjesdag

Nog veel meer interessante veulens komen op zaterdag 10 augustus onder de hamer. Empress 3 Leien Z (Emerald x Nabab de Rêve) is een merrieveulen uit de fameuze Van Klapscheut-moederlijn, Alcia Key Z (Aganix du Seigneur x Catoki) gaat terug op de bekende Babbe van ’t Roosakker en is een kleindochter van Ermitage Kalone’s vader Catoki en Uberlot BSW is een zoon van topvererver Berlin en is nauwverwant aan voormalig olympisch kampioen Vindicat W. Vervolgens is er nog Diamant Avo’s Z – een zoon van Diamant de Semilly uit een ijzersterke Holsteiner moederlijn, Utah W (Tobago Z x Zirocco Blue VDL) uit een briljante Franse moederlijn en Donna-K van Kattenheye, een Don’t Touch Tiji Hero-dochter uit de Van ’t Merelsnest-stam.

Veiling

Op zaterdag 10 augustus zijn de veulens van Veulenveiling Prinsjesdag vanaf 12.00 uur te bezichtigen en om 20.00 uur vindt de veiling plaats op CSI Houten. Voor meer informatie, ga naar www.prinsjesdag.eu/csi-houten of neem vrijblijvend contact op.