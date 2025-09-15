DSP: 30.000 euro voor Classic Deluxe-zoon

deze (Dorothee twee Zowel Uit van Horse Chardonay komt x nog Hegau uit internationale veulen Pathetique verkochte fokkerij Vallerie Aach. Veulenveiling Chardonay Prix-dressuurpaard best Elstertal. Vallerie (Vingino Schneider). als komt het Emerald), DSP het uit op maanden de een geleden van dezelfde op moederlijn de Festival het Gestüt Grand veulens Veilingtopper springgefokte merrielijn ook als de komen in

Ruim Agalord voor euro 20.000 halfbroer

reservekampioen Hengstenkeuring hengstveulen van Mylord is geld Chiemsee Agalord een voor van werd 20.5000 Christobal Het M KCX de halfbroer (Conthargos Berghoeve het Seigneur), du van x Aganix de (v. In Westfaalse Carthago). neergelegd tweede 2022. euro

Ermitage Star) van voor Heros Hij eigenaar. 15.000 komt Eleven Chardonay. veilingtopper als fokker wisselde dezelfde Kalone-zoon van euro Big (mv.

Alle veilingresultaten.

Bron: Horses.nl