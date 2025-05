Duits paardensportcentrum Massener Heide in executieveiling

Het mega paardensportcentrum Massener Heide wordt op 8 augustus via een executieveiling verkocht, dat heeft de districtsrechtbank van Unna beslist. De marktwaarde van het paardensportcentrum, dat onder andere 160 boxen telt, zeven rij- en longeerhallen, meerdere woningen en een groot restaurant en hotel, is vastgesteld op 12 miljoen euro.

Thomas en Irene Wiese richtten in 2005 Massener Heide op. Bijna vijftien jaar later kwam het complex al eens in de verkoop, omdat Wiese ervan werd verdacht geld te hebben verduisterd. De krant Hellwegener Anzeiger schreef destijds dat er 39 miljoen euro in het paardensportcentrum zou zijn geïnvesteerd, maar waar dat geld precies vandaan kwam, werd toen door de justitie in Duitsland onderzocht.

Executieveiling

Massener Heide werd in 2019 niet verkocht en vervolgens zou in 2024 een executieveiling plaatsvinden van het privé-eigendom van Thomas Wiese, maar dat werd afgeblazen. Op 8 augustus 2025 komt het paardensportcentrum echter wel degelijk onder de hamer. Drie dagen voor de executieveiling wordt Wieses Equitan geveild. Tot 2023 was hier de ruitersportzaak Massener Heide gevestigd, een onderdeel van Thomas Wieses Reitsport GmbH.

Begin dit jaar werd er een executieveiling van Landhaus Massener Heide (het hotel- en restaurantbedrijf) gehouden, maar toen werd er geen koper gevonden.

