Dutch Sport Horse Sales: 1,28 miljoen euro voor Toulon x Colman

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Emerald-nakomelingen

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Gemiddeld 305.000 euro

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https://www.youtube.com/watch?v=b6_aCbczZUQ

collectie Volledige