Dutch Sport Horse Sales: 1,28 miljoen euro voor Toulon x Colman

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Dutch Sport Horse Sales: 1,28 miljoen euro voor Toulon x Colman featured image
Tabea W Z. Foto: DigiShots
Door Ellen Liem

Op de 22e editie van Dutch Sport Horse Sales van familie Hendrikx kwam dinsdag in Kronenberg een collectie van vijftien springpaarden onder de hamer. Veertien paarden werden afgeslagen voor meer dan een ton met als absolute veilingtopper Tabea W Z (Toulon x Colman). Deze achtjarige merrie werd voor 1,28 miljoen euro afgeslagen aan een Amerikaanse koper, het hoogste bedrag dat ooit op de DSHS is betaald.


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