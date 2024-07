Exclusieve veiling: hoogwaardige springgefokte veulens van elite bloedlijnen

Beloftevolle veulens, de kampioenen van de toekomst. Elk veulen is uitgebreid klinisch gekeurd en met zorg geselecteerd, zodat alleen de beste in de collectie verschijnen. Onze collectie omvat veulens van gerenommeerde vaders zoals Emerald, Diamant de Semilly en Zirocco Blue VDL, evenals de veelbelovende Mindset ES, de Quidam-zoon C-Ingmar, en Ermitage Kalone met zijn indrukwekkende bloedlijn. Het team van Paardenveilingonline streeft naar hoge kwaliteit voor realistische prijzen. In de nieuwste collectie vindt u naast 35 veulens ook zes interessante embryo's.

Grijp uw kans op toekomstige kampioenen. De veiling is nu geopend en sluit op zaterdag 20 juli om 20:00 uur.

1. Utamaro d’Ecaussines gecombineerd met stam van Varanka

Undercover KK Z (v. Utamaro d’Ecaussines). Foto: Paardenveilingonline.com

Undercover KK Z (Utamaro d’Ecaussines x Chacco Blue)

Video Undercover KK Z

De oudste nakomeling van moeder Baranka is de op 1.40m-niveau presterende Freule B (v. Cador) en daarnaast leverde ze al twee jongere internationale springpaarden, waaronder de Zangersheide gekeurde hengst Adonis Butterfly Z (v. A Golden Boy Hero Z). Zelf klasseerde moeder Baranka zich op internationaal 1.30m-niveau en ze is een halfzus van de internationaal 1.40m-geklasseerde Daranka (v. Canturano).

2. Uit de stam van Clearway en Uricas van de Kattevennen

Udo van de Haenebos (v. Eldorado van de Zeshoek). Foto: Paardenveilingonline.com

Udo van de Haenenbos (Eldorado van de Zeshoek x Comme il faut)

Video Udo van de Haenenbos

Grootmoeder Davos SC is een halfzus van drie 1.50/1.60m-paarden: Caligari (v. Cartani), Zoa Wodka (v. Cartani) en Locato S (v. Locato). Deze moederlijn gaat in de vierde generatie terug op de bekende Lord-dochter Wodka II, die naam heeft gemaakt als moeder van internationale 1.50/1.60m-paarden als Clearway (v. Capitol I), Carassina (v. Concerto II),

Chika’s Way (v. Caretino), One Way 3 (v. Caretino) en Ut Wodka (v. Cassini I).

3. Tophengsten gecombineerd met Niki-stam

Aperol Spritz Z (v. Aganix du Seigneur Z). Foto: Paardenveilingonline.com

Aperol Spritz Z (Aganix du Seigneur Z x Dominator 2000 Z)

Video Aperol Spritz Z

Vader Aganix du Seigneur ontwikkelt zich tot topvererver en lijkt keer op keer een beter springpaard te leveren. Op het hoogste niveau wordt hij vertegenwoordigd door nakomelingen als Agana van het Gerendal Z, Maxwin Kinmar Agalux en Ayade Hero Z. Moeder Piniki AJK combineert in haar pedigree de sterk verervende Grand Prix-winnaar Dominator Z en Verdi, waarmee Aperol Spritz over een goede bloedopbouw beschikt.

4. Zoon van internationale 1.55m-merrie Gut Neuenhof’s Bacarole

Everglade HRC Z (v. Emerald). Foto: Paardenveilingonline.com

Everglade HRC Z (Emerald x Baloubet du Rouet)

Video Everglade HRC Z

Onder Henrik von Eckermann klasseerde de merrie Gut Neuenhof’s Bacarole zich op internationaal 1.55m-niveau en ze wonnen onder meer 1.50m-proef op CSI3* Stockholm. Op dat moment was zij pas acht jaar oud! Met deze Everglade HRC Z wordt de kans geboden een veelbelovende zoon uit dee internationale sportmerrie aan te schaffen, die afstamt van de Olympische topvererver Emerald van ’t Ruytershof.

5. Stam van Common Sense en Calle Deluxe

Uriah Heep K (v. Zirocco Blue VDL). Foto: Paardenveilingonline.com

Uriah Heep K (Zirocco Blue VDL x Corrado I)

Video Uriah Heep K

Vader Zirocco Blue VDL dankt zijn vijfde plaats op de WBFSH sire ranking aan excellente nakomelingen als Elysium, Zuccero, Hallilea, Glamour Girl en Eddie Blue. In de pedigree van Uriah Heep K is deze Olympische hengst gecombineerd met de vooraanstaande Holsteiner stam 18B1 (Farn, Quantum, Alpapillon Armani).

6. Sterke prestatiegenen bijeengebracht

Un Chacoon AWN (v. Chacoon Blue). Foto: Paardenveilingonline.com

Un Chacoon AWN (Chacoon Blue x Cornet Obolensky)

Video Un Chacoon AWN

Moeder Princess Cornet DXB combineert niet alleen de gewaardeerde Grand Prix-paardenleveranciers Cornet Obolensky en Argentinus, maar komt ook nog eens uit een zeer bewezen moederlijn. Ze is een kleindochter van de internationaal 1.50m-springende merrie Madona PK van Fabrice Galdini, die zelf al twaalf internationaal presterende nakomelingen

Wildcard: Prachtig, handgemaakt ijzeren paard

Iron Lady gemaakt door Aart Bloem. Foto: Paardenveilingonline.com

Ontdek dit prachtige, handgemaakte ijzeren paard, gecreëerd door de wereldberoemde hoefsmid Aart Bloem uit Pesse. Een uniek meesterwerk dat elk erf en elke hoeve verrijkt, met oog voor detail gesmeed door een vakman. Dit kunstwerk straalt kracht en elegantie uit en is perfect als stijlvol decoratiestuk of een bijzonder cadeau.

