Hippische Week Dronten 2026 ruim een maand eerder op de kalender

Hippische Week Dronten organiseert de Hippische week Dronten dit jaar, anders als je gewend bent, van vrijdag 31 juli t/m vrijdag 7 augustus. Voor het eerst vindt het evenement ruim een maand eerder plaats dan gebruikelijk. In de eerste week van augustus staat Dronten volledig in het teken van (top)sport en fokkerij. Met onder andere Outdoor Dronten (springen t/m 1.40m) en de Sportpaarden- en Veulenveiling Dronten belooft het wederom een week te worden die liefhebbers niet mogen missen!

Volledig programma Hippische Week Dronten 2026

Vrijdag 31 juli t/m zondag 2 augustus: Outdoor Dronten springen t/m 1.40m

Zondag 2 augustus: Presentatie sportpaarden

Dinsdag 4 augustus: Sportpaardenveiling Dronten

Vrijdag 7 augustus: Veulenveiling Dronten

Selectiecommissie vroeg op pad voor topcollectie

Door de vervroegde datum is ook de selectiecommissie van de Veiling Dronten dit jaar eerder gestart met selecteren. Jaarlijks stelt de commissie met zorg een exclusieve collectie samen van circa 50 dressuur- en springveulens. Hierbij wordt scherp geselecteerd op veulens met opvallende bewegingen, uitstraling en een interessante bloedvoering. Veel van deze veulens komen uit predicaatrijke moederlijnen en beschikken over bewezen sportprestaties in hun afstamming.

Ook voor de sportpaarden ligt de lat hoog. De selectiecommissie richt zich op paarden met een correct en aansprekend exterieur, uitstekende bewegingen en/of springtechniek, uiteraard gecombineerd met een bewezen klinische en röntgenologische gezondheid.

Outdoor Dronten met voorselectie Horses2fly Competitie springen Indoor Friesland

Tijdens Outdoor Dronten worden de klassen 0.80 t/m 1.40m verreden. Voor de klassen 1.10 t/m 1.35m geldt deze wedstrijd als selectie voor de Horses2fly competitie waarvan de finale verreden wordt tijdens Indoor Friesland.

Meer informatie over het programma, de selectie en deelname is te vinden via www.veilingdronten.nl.