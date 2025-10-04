Oldenburg: 85.000 euro voor Benicio x Vivaldi, Sarai L levert duurste veulen

Op de Oldenburger eliteveiling vrijdag in Vechta bracht Brut d’Argent (Benicio x Vivaldi) met afstand het meeste geld op. Deze driejarige hengst, die brons won op het Oldenburger Landesturnier, werd afgeslagen voor 85.000 euro en gaat naar een dressuurstal in het Duitse Beieren.
Negro). dressuurpaard: Deze het voor eigenaar. duurste een van Ook x merrie was 50.000 op een vierjarige (Van euro Vaiana paard na Vivaldi wisselde
42.000 euro 40.000 en
Bellatrix Twee x paarden afgeslagen Dream Florestan). bracht Dancier) x driejarige Invictus en op. ruin (Ibiza 40.000 euro: euro 42.000 De de (Bon (Bon Vivaldi vierjarige voor ruin Quantensprung) x driejarige de merrie werden Courage Bellini Dream
Springpaarden
x een Chadwick x de ruin Levisonn) Chlodwig). (Chartago Duitse euro. koper springpaard de 25.000 euro. (Diamant vierjarige Een deze in amazone Voor Blue voor handen GH vierjarige ruin was Plaisir Duurste bood Diamant 36.000 kreeg Duitse Coleur de
Veulens
hengstveulen Caruso Het Enrico en Sarai veulen voor Dit Casiro euro leverde 20.000 veilingtopper: I) (mv. van euro op gaat euro. Ermitage viel Vivaldi). naar 20.000 (V-Power Bij deze 30.000 L bracht Sir Follow Polen. een was Kalone, in hamer voor HJ veulens de springgefokte Duitsland. Vertigo x hengstveulen blijft (mv. zoon de bij Him) de Duurste Woods
10.000 24.000 euro gemiddeld Ruim en
gemiddeld De De op, rijpaarden brachten 39 euro. in veulens 10.641 totaal euro 415.000 brachten euro 24.690 gemiddeld 716.000 totaal euro. op, 29
https://www.youtube.com/watch?v=-xJprnQcNzY
https://www.youtube.com/watch?v=hLr1L8j2VFc
https://www.youtube.com/watch?v=IgeoVgkN9Xw
https://www.youtube.com/watch?v=z856n214cXM
collectie Volledige
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.