Oldenburg: 85.000 euro voor Benicio x Vivaldi, Sarai L levert duurste veulen

Negro). dressuurpaard: Deze het voor eigenaar. duurste een van Ook x merrie was 50.000 op een vierjarige (Van euro Vaiana paard na Vivaldi wisselde

42.000 euro 40.000 en

Bellatrix Twee x paarden afgeslagen Dream Florestan). bracht Dancier) x driejarige Invictus en op. ruin (Ibiza 40.000 euro: euro 42.000 De de (Bon (Bon Vivaldi vierjarige voor ruin Quantensprung) x driejarige de merrie werden Courage Bellini Dream

Springpaarden

x een Chadwick x de ruin Levisonn) Chlodwig). (Chartago Duitse euro. koper springpaard de 25.000 euro. (Diamant vierjarige Een deze in amazone Voor Blue voor handen GH vierjarige ruin was Plaisir Duurste bood Diamant 36.000 kreeg Duitse Coleur de

Veulens

hengstveulen Caruso Het Enrico en Sarai veulen voor Dit Casiro euro leverde 20.000 veilingtopper: I) (mv. van euro op gaat euro. Ermitage viel Vivaldi). naar 20.000 (V-Power Bij deze 30.000 L bracht Sir Follow Polen. een was Kalone, in hamer voor HJ veulens de springgefokte Duitsland. Vertigo x hengstveulen blijft (mv. zoon de bij Him) de Duurste Woods

10.000 24.000 euro gemiddeld Ruim en

gemiddeld De De op, rijpaarden brachten 39 euro. in veulens 10.641 totaal euro 415.000 brachten euro 24.690 gemiddeld 716.000 totaal euro. op, 29

Horses.nl Bron: