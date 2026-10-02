SK Favorite: Veelbelovende driejarige hengst Prince Eric verenigt twee wereldberoemde moederlijnen

Vanaf vandaag bied je mee op de SK Favorite van oktober. Een zoon van Olympische hengst Emerald van ’t Ruytershof uit een dochter van Grand Prix-merrie Babbe van ’t Roosakker. “Ik ben vanaf het begin fan geweest van Prince Eric. Ik ben gek op de nakomelingen van Emerald van ’t Ruytershof en in combinatie met zo’n sterke moederlijn sprak zijn pedigree mij direct aan”, vertelt Suus Kuyten, oprichter van het online veilingconcept SK Favorite. De veiling sluit maandag 5 oktober vanaf 20.00 uur.

Prince Eric werd als veulen aangekocht door Suus Kuyten en wist haar destijds niet alleen met zijn afstamming te overtuigen. “Hij was sterk gebouwd en bewoog heel gemakkelijk. Ik ben groot fan van het bloed van Emerald van ’t Ruytershof. Ik houd van hun voorzichtigheid, intelligentie en werkwilligheid. Prince Eric is heel fijn in de omgang, toont veel vermogen en laat over de sprong die typische Emerald-techniek zien. Voor mij heeft hij alles in zich om een heel interessant paard voor de toekomst te worden.”

Kleinzoon van Babbe van ’t Roosakker

Aan moederszijde vertegenwoordigt Prince Eric een van de bekendste Belgische prestatielijnen. Zijn moeder Destinée de la Roque is een dochter van Grand Prix-merrie Babbe van ’t Roosakker, die onder Michel Hécart succesvol was op internationaal niveau. Daarmee is Destinée de la Roque een (half)zus van vijf internationale 1.50/1.60m-springpaarden, waaronder Giorgi van ’t Hagenhof, Geena van ’t Roosakker en Erco van ’t Roosakker. Grootmoeder Babbe van ’t Roosakker is op haar beurt een halfzus van drie topspringpaarden, waaronder Cella. De bekende merrie behaalde onder Ben Maher meerdere Grand Prix-overwinningen en won individueel zilver op het Europees kampioenschap van 2013. Verderop gaat deze vooraanstaande Belgische prestatielijn terug op de invloedrijke Usha van ’t Roosakker.

Topgenen aan beide kanten

Niet alleen aan moederszijde kan Prince Eric rekenen op een indrukwekkende hoeveelheid springgenen. Zijn vader Emerald van ’t Ruytershof maakte onder Harrie Smolders deel uit van het Nederlandse team en groeide vervolgens uit tot een van de invloedrijke verervers binnen de internationale springsport. Tot zijn succesvolle nakomelingen behoren onder andere Igor, Imerald van ’t Voorhof, Mandato van de Neerheide en Nikka van de Bisschop.

Een andere kijk op veilen

Met SK Favorite kiest Suus Kuyten bewust voor een andere aanpak dan traditionele veilingen. In plaats van een grote collectie staat iedere editie volledig in het teken van één zorgvuldig geselecteerd paard, veulen of embryo. “De markt is veranderd. Kopers zijn het hele jaar door op zoek naar kwaliteit. Met dit concept kan ik mijn klanten naast de liveveiling in december iets extra’s bieden”, legt Kuyten uit.

Bied mee

Foto’s, video’s en de complete veterinaire informatie van Prince Eric zijn beschikbaar op het online veilingplatform van SK Favorite. Het bieden is gestart en sluit maandag 5 oktober vanaf 20.00 uur.