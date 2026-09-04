Uitzonderlijke driejarige hengst Adonis van’t Ruytershof blikvanger van nieuwste SK Favorite veiling

De SK Favorite van september is echt iets bijzonders. De driejarige hengst Adonis van ’t Ruytershof is een zoon van de Grand Prix-hengst Levis de Muze en grootmoeder is de 1.55m merrie L’Esmeralda van t’Meulenhof en toont enorm veel potentie. "Hij maakt zijn naam helemaal waar en is fantastisch om mee te werken", zegt Suus Kuyten, oprichtster van het online veilingconcept SK Favorite. Het bieden start op vrijdag 4 september en de veiling sluit op maandag 7 september om 20.00 uur.

“Ik ben een groot fan van de Emerald van ’t Ruytershof-lijn”, legt Suus Kuyten uit. “Ik waardeer hun voorzichtigheid, intelligentie en werkmentaliteit. En daarom ben ik ook zo dol op Adonis van ’t Ruytershof. Hij heeft veel talent en potentie onder het zadel. Daarnaast houdt hij van aandacht en is hij een echte lieverd.”

Moederlijnen van Qerly Chin, Fein Cera en Emerald van ’t Ruytershof

Adonis van ’t Ruytershof combineert drie van de meest vooraanstaande moederlijnen in de moderne springpaardenfokkerij: Qerly Chin, Fein Cera en Emerald van ’t Ruytershof. Zijn vader Levis de Muze heeft al talloze plaatsingen behaald op 5* Grand Prix-niveau en maakte indruk op het Europees Kampioenschap in Riesenbeck onder Ioli Mytilineou. Als zoon van Grand Prix-merrie Heroine de Muze vertegenwoordigt Levis de Muze de wereldberoemde Qerly Chin-moederlijn en vestigt hij zich als een veelbelovende dekhengst voor de toekomst.

Halfbroer van de 1.60m Q7 van ’t Ruytershof

En de moederlijn van Adonis van ‘t Ruytershof is al even indrukwekkend. Via de genetisch waardevolle By Cera d’Ick, een zoon van de legendarische Grand Prix-merrie Fein Cera, gaat deze uitzonderlijke familie terug op Koen Vereecke’s 1.55m springpaard L’Esmeralda van ‘t Meulenhof. Zij bracht al het 1.60m springpaard Q7 van ‘t Ruytershof (Pedro Junqueira Muylaert) voort, Adonis van ‘t Ruytershof zijn halfbroer. In de derde generatie vinden we de zeer succesvolle 5* Grand Prix-merrie Ilusionata van ‘t Meulenhof (Niels Bruynseels). Zij is een halfzus van uitstekende internationale springpaarden en iconen, waaronder de Olympische hengst en vererver van wereldklasse Emerald van ‘t Ruytershof, evenals de invloedrijke Grand Prix-merrie Diamanthina van ‘t Ruytershof.

Een andere benadering van veilingen

Met SK Favorite kiest Suus Kuyten bewust voor een andere aanpak van paardenveilingen. In plaats van een grote collectie te presenteren, richt elke editie zich op slechts één zorgvuldig geselecteerd paard. “De markt is veranderd. Kopers zijn het hele jaar door op zoek naar kwaliteit. Met dit concept kan ik mijn klanten naast de live veiling in december iets extra’s bieden,” legt Kuyten uit.

Bieden

Foto’s, video’s en de volledige veterinaire informatie van deze uitzonderlijke driejarige hengst zijn beschikbaar op het SK Favorite veilingplatform. Bieden is mogelijk vanaf vrijdag 4 september en de veiling sluit op maandag 7 september om 20.00 uur(CET).

Bron: Persbericht