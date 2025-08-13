Van Olst Sales Online ‘The Foal Edition 2025’

Voor het vijfde jaar op rij organiseert Van Olst Sales weer de online veulenveiling 'The Foal Edition'. Een veiling voor de fokkers die gebruik hebben gemaakt van de bekende hengsten van Van Olst Horses. Onder deze hengsten de onlangs KWPN erkende Ilegro die op het WK voor Jonge Dressuurpaarden in Verden een fantastische bronzen medaille won bij de 7-jarigen.

Vier van zijn nakomelingen worden nu ter veiling aangeboden en het zijn zeker opvallende veulens! Vesuvius, het eerste kavel in deze veiling, is een zeer sterk bewegende voshengst die gefokt is uit een Valverde x El Capone merrie. Nr 9, Vidarava is een apart gefokt veulen. Ze komt uit dezelfde moeder als de KWPN gekeurde Giovanni en lijkt alles in huis te hebben voor een glanzende carrière in de dressuursport.

De nr.1 hengst van de wereld, Glamourdale, wordt vertegenwoordigd door zijn sterk bewegende zoon Veras die met catalogusnummer 2 is opgenomen. Powerdale, de KWPN gekeurde zoon van Glamourdale is ook vertegenwoordigd met twee veulens. Diens jaargenoot Pjethro, die hoge ogen gooide in de Pavo Cup van dit jaar tekent voor het vaderschap van drie veulens.

Ook zijn vader Kjento is uiteraard van de partij! De Grand Prix hengst is onder andere de vader van catalogusnummer 3, misschien wel het knapste veulen in deze veiling… Uiteraard mogen ook de nakomelingen van Nalegro, Nacho, O’Frederic, Lantanas en Secret Lover niet ontbreken.

De volledige collectie is nu te vinden op www.vanolstsales.online waar u zich ook kunt registreren. Het bieden eindigt op dinsdag 19 augustus om 20.00 uur.