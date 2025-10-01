80 veulens onder de hamer op Stal Brouwer Auctions HJC Manege in Tolbert

Op zaterdag 4 oktober staat Tolbert in het teken van de vierde editie van de reeks van vijf veilingen van Stal Brouwer Auctions. In de HJC Manege zullen maar liefst 80 veulens onder de hamer komen van veilingmeester Marthijs Brouwer.

De samenwerking met Excellent Dressage Sales wordt ook in Tolbert voortgezet. Daarnaast zal Leo Brouwer een aantal veulens inhoudelijk toelichten. “Doorsnee hebben we een collectie met heel veel kwaliteit en abnormale moederlijnen, zowel bij de spring- als bij de dressuurveulens,” aldus de organisatie.

Klik hier voor de collectie

Porsche SB

Uit de springrichting springen onder meer de nakomelingen van Porsche SB, de hengst die onlangs nog indruk maakte in Lanaken en daar de nummer 26 van de wereld werd. Zo komt V. Rubertha P, een dochter van Porsche SB, in de veiling.

Haar moeder Erubertha R5 (Sam R) is de volle zus van de KWPN-goedgekeurde hengst Kitt SB. Daarnaast worden er twee merrieveulens van Porsche SB geveild uit de beroemde Banta-stam, die bekendstaat om haar Grand Prix-nakomelingen.

Hoogtepunten

Een ander hoogtepunt is Van Dorane, een hengstveulen van Grand Prix-hengst Emerald van ’t Ruytershof uit de 1.55m springende merrie Belledorane (Vermont). Ook Valoutaire SH, een zoon van Baloutaire PS gecombineerd met I’m Special de Muze en Polydox, belooft veel. Uit de moederlijn van dit veulen komen o.a. Grand Prix-paarden Simon (Mr. Blue) en Vigaro (No Limit), evenals de veelbelovende Mexico Eurohill (Emir). Een ander interessant veulen is Vincey SDW, een zoon van Extra Z met in de pedigree Jagger SRK en Quidam de Revel. De grootmoeder bracht de Grand Prix- en KWPN-goedgekeurde hengst It’s Possible SRK.

Dressuurcollectie

De dressuurcollectie doet daar niet voor onder. Zo wordt Vivre La Vie AK, een zoon van Grand Prix-hengst For Romance I uit de merrie Bora Bora (Prestige), geveild. Bora Bora heeft zelf op Grand Prix-niveau gepresteerd. Daarnaast staat Valentino Summer, een zoon van Spielberg met onder meer King Karim, Desperado en Negro in de afstamming, in de collectie. Uit deze stam komt ook de KWPN-goedgekeurde Grand Prix-hengst Bodyguard Moorland.

“Dit is slechts een kleine greep uit de collectie,” benadrukt de organisatie. “We hebben zowel veulens van jonge, veelbelovende hengsten als van bewezen verervers. Daarmee bieden we voor iedere fokker en investeerder interessante kansen.”

Locatie: HJC Manege, Tolbert

Aanvang veiling: 19.00 uur

Meer informatie en de volledige collectie: Klik hier