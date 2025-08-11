9.500 euro voor Drummer 2000 TN Z-zoon in eerste KWPN Online Veulenveiling van het seizoen

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Volt (v. Drummer 2000 TN Z). Foto: KWPN Online Auctions

In de eerste KWPN Online Veulenveiling van het seizoen vonden twintig van de 25 aangeboden veulens een nieuwe eigenaar. Volt (Drummer 2000 TN Z x Quasimodo Z) werd met 9.500 euro het duurst verkocht. Hij blijft in Nederland.

Door Savannah Pieters

Vienna Salland (Uncle Joe van ’t Meulenhof x Berlin) werd met 4.500 euro het een na duurst verkochte springveulen. Het merrieveulen verhuist naar Italië.

Het tweede geld van 5.000 euro werd neergelegd voor dressuurveulen Volatile Springs SSS (Elastic x Hennessy). Drie dressuurveulens brachten 4.250 euro op: Vingino Blue CT (Extreme U.S. x Glamourdale), Ventura (O’Toto van de Wimphof x Vivaldi) en Vino VH (Vino Tinto x Millennium). Vino VH gaat naar Duitsland, de andere drie veulens blijven in Nederland.

Alle veilingresultaten.

Bron: Horses.nl/KWPN

