ESI Elite Veulenveiling: Vind je toekomstige jonge springpaard in Klein Roscharden!

De ESI Elite Veulenveiling 2024 presenteert een eersteklas selectie veulens die speciaal gefokt zijn voor de springsport. De collectie van dit jaar omvat 49 uitstekende veulens die zullen worden geveild op Zuchthof Klatte in Lastrup tijdens het CSI Klein Roscharden op 30 augustus 2024. De ESI Auction is een belangrijk evenement voor fokkers, ruiters en paardensportliefhebbers die op zoek zijn naar veelbelovende jonge talenten voor de springsport.

Veilingmanager Henrik Klatte heeft in heel Europa gezocht naar de beste jonge talenten. Het resultaat van deze zoektocht is een selectie veulens met internationale pedigrees en uitzonderlijke kwaliteit. De lijst van hen die hun intrede hebben gedaan in de nationale en internationale springsport is lang. Een actueel voorbeeld is Tangassini onder het zadel van Ashlee Bond, die uit dezelfde moederlijn komt als Chardesso (catalogusnr. 25), een nakomeling van Chardonnay x Verdi. Andere referenties die de hoge kwaliteitsdichtheid van de ESI-veilingen benadrukken zijn Voltanos, internationaal succesvol tot 1.60m met de Amerikaanse amazone Lauren Tyree, Lezaro onder Mclain Ward, Condoctro onder Tobias Meyer en Armik onder Brian Cournane.

Kweekvijver van jonge toppaarden

Talrijke gekeurde hengsten en huidige jonge toppaarden werden ontdekt op de ESI-veilingen, zoals Sherlock van’t Huka met Pico Hannöver, die kan bogen op seriële overwinningen in proeven voor jonge springpaarden met topscores tot 9,0. Een ander hoogtepunt is de hoofdpremiewinnaar van de Oldenburger keuring 2024, Coeur Rouge van Conthargos x Casall, die de veilingkavel van dit jaar verrijkt met enkele van zijn nakomelingen, waaronder Converse (catalogusnr. 36) uit een moeder van Chin Chin x Voltaire, die het winnende veulen was op de veulenkampioenschappen in Klein Roscharden.

Zeldzaamheid

Een absolute zeldzaamheid is Honey Pott GA (catalogusnr. 5), een merrieveulen van Carthago Z x Balou Du Rouet x Argentinus uit een van de beste Oldenburgse moederlijnen. Een ander droomveulen is Paris vd Verbindingshoeve (catalogusnr. 19) van Pegase van’t Ruytershof x Kannan, die uit dezelfde moeder komt als de veelgeprezen reservewinnaar van de OS-keuring 2024, United Hearts van Uricas vd Kattevennen x Kannan.

Gerenommeerde springhengsten en beste verervers

De Elite veulencollectie bevat nakomelingen van gerenommeerde springhengsten en de beste springpaardenverervers ter wereld! De veulens zijn van hengsten als Armison, Agalord, Cero Blue TN, Charthago Blue, Comme il Faut, Contagio, Cornet Obolensky, Diamant de Semilly, Eldorado vd Zeshoek, Ermitage Kalone, Emerald vh Ruytershof, Heartbreaker, Jaguar vd Berghoeve, Uricas vd Kattevennen, Verdi, Zirocco Blue en nog veel meer! De moederlijnen van deze veulencollectie doen qua prestaties en verervingskracht niet onder voor de topverervers. Deze stammen hebben al talloze succesvolle paarden voortgebracht die succesvol waren in de internationale springsport tot een hoogte van 1.60 meter.

Informatie

De presentatie van de veulens vindt plaats op vrijdag 30 augustus 2023 rond 12.00 uur in de CSI Outdoor Arena voordat de veiling rond 19.00 uur begint. Geïnteresseerden kunnen de veiling zowel ter plaatse als online volgen via ClipMyHorse.tv en biedingen plaatsen via het Hyprid Auction System. Je kunt je hiervoor registreren op de homepage www.esi.auction

Natuurlijk kun je ook ter plekke live meebieden als veilingmeester Hendrik Schulze-Rückamp met zijn hamer gaat zwaaien.

Op de website www.esi.auction vind je alle informatie over de veilingveulens, inclusief afstamming, prestaties van familieleden, video’s en foto’s. Deze bijzondere collectie is zeker een kijkje waard.