Exclusieve collectie Veulenveiling Prinsjesdag op NK Springen

Aanstaande zondag is het zover, dan wordt de allereerste veulencollectie van Veulenveiling Prinsjesdag en CH Deurne geveild! Een tiental zeer exclusieve en beloftevolle veulens komt tijdens het NK Springen onder de hamer. Veulens uit ’s werelds beste moederlijnen, zoals die van Usha van ’t Roosakker, Emerald van ’t Ruytershof, Cassini Gold, Narcotique de Muze. De veiling vindt plaats op zondag 27 april om 15.30 uur, tussen de eerste en tweede manche van het laatste onderdeel van het seniorenkampioenschap.

Vier hengstveulens en zes merrieveulens maken deel uit van de collectie. Nakomelingen van Aganix du Seigneur, Mylord Carthago, Quel Homme de Hus, Diablue PS, Drummer 2000 TN Z, Jaguar vd Berghoeve, Mosito van de Hellehof, Emerald van ’t Ruytershof en Cornet Obolenksy. Oftewel bewezen hengsten gecombineerd met uitzonderlijke prestatiestammen.

Usha van ‘t Roosakker

Zo gaat de Cornet Obolenksy-zoon Vylori rechtstreeks terug op de wereldberoemde merrie Usha van ’t Roosakker, net zoals Venture Key, de zoon van Emerald van ’t Ruytershof. Drummer 2000 TN-zoon Djembe komt uit de halfzus van Cassini Gold. De grootmoeder van het merrieveulen Apart van ’t Gebergte (v.Aganix du Seigneur), Ilusionata van ’t Meulenhof, sprong zelf op 1.60m-niveau en is de halfzus van Emerald van ’t Ruytershof.

Halfzus Mandato van de Neerheide

Ook het merrieveulen Arcotique Z (v.Aganix du Seigneur) bezit over bewezen genen. Haar grootmoeder is de 1.60m-merrie Eliza en gaat terug op Narcotique de Muze. Het merrieveulen Mylady-K van Kattenheye Z (v.Mylord Carthago) is de halfzus van Christian Ahlman’s 1.60m-hengst Mandato van de Neerheide. Het merrieveulen Valentino W (v.Mosito van de Hellenhof) is de halfzus van de goedgekeurde 1.40m-hengst van Jerome Guery, Claude Monet.

Presentatie veulens

Kortom, een collectie met zeer beloftevolle springveulens. De gehele collectie is online te bekijken. Voorafgaand aan de live-veiling in Deurne volgt om 12.00 uur een presentatie van de veulens in de hoofdpiste. Ook is het mogelijk om de veulens met eigen ogen in de stallen te bekijken. De toegang van CH Deurne is gratis. Naast het live bieden is het online bieden op de veulens ook mogelijk via het platform van Veulenveiling Prinsjesdag. De live-veiling start om 15.30 uur in de tweede piste naast de hoofdingang.

Sport en fokkerij

De afgelopen jaren heeft Veulenveiling Prinsjesdag op meerdere evenementen een veiling georganiseerd, en nu wordt daar het NK Springen aan toegevoegd. “Op deze manier willen wij de sport dichter bij de fokkerij brengen. De sport is steeds belangrijker en iedere fokker fokt uiteindelijk voor de sport. Dat we nu op het NK Springen gaan veilen, past daar perfect bij”, aldus voorzitter Arjan van der Waaij.

Wilt u meer informatie over de veulens of heeft u vragen over de veiling? Neem dan contact op met Annemijn Gaalman via [email protected].

Collectie