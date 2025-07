Flanders Foal Auction laat zich niet voorspellen: 60.000 euro voor Untouched-zoon

De Flanders Foal Auction op zaterdagavond 26 juli was de vierde editie op rij in het Duitse Goch. Het waren online bieders, met name twee verschillende klanten uit China, die spektakel brachten toen Ucolino V.V. Z (Untouched x Comme il Faut) in de baan verscheen. Het hengstveulen van Evelyne Van Vreckom bracht in no-time 60.000 euro op, waarvan ze de helft deelt met mede-eigenaar Doron Kuipers. “Ik kreeg de helft van de dracht, ontstaan uit vriendschap en de fijne samenwerking die we hebben”, glundert de Nederlandse springruiter. “Echt heel bijzonder."

Een ding staat vast: Een verloop van een veiling is niet te voorspellen. Terwijl ze alle Flanders veilingveulens nog één keer in de tentenstallen op Holger Hetzel Stables checken, weten Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts het antwoord niet op de vraag die gesteld wordt. “Welk veulen is de beoogde veilingtopper vanavond?” Het blijft even stil. Er zijn favorieten, er is wereldwijd vraag naar de veulens, maar er valt geen specifieke naam. Dat een zoon van Untouched (1.60m Grand Prix en in 2016 overleden op negenjarige leeftijd) de duurste zou worden met 60.000 euro was in elk geval niet verwacht.

‘Geven en nemen’

“Vriendschap is geven en nemen”, vertelt Evelyne Van Vreckom (ook fokster en eigenaresse van Joker’s vader J-Nius V.V. Z en afkomstig uit de Ligie-lijn). “Ik heb ook veel aan alle adviezen van Doron en wat hij voor mij doet. Dit is een prachtig resultaat en goede reclame voor mijn eigen fokkerij. Ik probeer zelf ook mensen ‘hot’ te maken voor de veulens, maar Flanders Foal Auction doet het natuurlijk ook fantastisch. Luk en Gerald zijn een encyclopedie op hun eigen. Ze weten zoveel over moederlijnen. Ik denk dat deze veiling alleen nog maar doorgroeit.”

“Ik reed al eens Sea Coast Chica V.V. Z voor Gudrun Patteet, die nu 1.55m springt. Evelyne had Chica’s volle zus Cocolina V.V. Z staan, de moeder van dit veilingveulen. Ik begon haar te rijden als bijna zevenjarige en we verkochten haar toen ze 1.40m sprong aan Mark Bluman. Meteen daarna volgden successen in Amerika en ze springt nu 1.50m met haar negen jaar”, vult Kuipers aan.

Gemiddeld 25.200 euro

Wie op Hetzel Stables een veulen wilde kopen, moest iets dieper in de portemonnee kijken. De gemiddelde prijs van de 26 (van de 30) verkochte veulens kwam uit op 25.200 euro. Duitsers legden maar liefst elf veulens vast, Argentijnse klanten kochten er ter plekke drie. Drie veulens gingen over in Belgische handen. Polen, China en Ierland volgden met elk twee aankopen. Eén veulen gaat naar Brazilië. Ruim 40% van de veulens werd online verkocht en dat tekent de sterke achterban en online kracht van Flanders Foal Auction.

Voor goede doel

Er gebeurde veel op de veilingavond. Gastheer Holger Hetzel en Uwe Smits van ‘Frankonia Vastgoed’ en eigenaar van het luxueuze hotel ‘The Wellem’ in Düsseldorf’s hadden al verklapt dat ze een veulen wilden kopen om tijdens de Holger Hetzel Sport Horse Sales te veilen voor het goede doel ‘RTL Wir Helfen Kindern’. Hun oog viel op de Appaloosa, maar “omdat je in een veiling niet altijd alles kan kopen wat je in gedachten hebt, hadden we een plan B en plan C”, vertelt Holger Hetzel.

Ze begonnen met de aankoop van nummer 1 voor 30.000 euro, El Loco Z (Ermitage Kalone x Diamant de Semilly), de halfzus van de negenjarige Crazy for You de Tiji Z (1,50m springen) die Holger Hetzel in 2023 veilde voor 1 miljoen euro. Het plan slaagde met de opvallend getekende Joker v/d Nachtegaal Z (J-Nius V.V. Z x Chinchero) uit de stam van Cumano voor 25.000 euro.

Voor 44.000 euro naar Argentinië

Voor 44.000 euro werd Unique de Nyze Z (United Touch S x Diamant de Semilly) naar Argentinië verkocht. Een Poolse klant bood 38.000 euro voor Charlie Chaplin van WW Z (Chacco Blue x Kashmir van Schuttershof). Maar liefst vijf veulens werden voor 30.000 euro afgeslagen, waarbij vaste Flanders-inzenders elkaar ter plekke de hand schudden. Patrick De Roeck en zoon kochten Walnut de Muze’s kleindochter Elseflash DW Z (Eldorado van de Zeshoek x For Pleasure) van Nico De Wilde en familie.

Volgende veilingen

Flanders Foal Auction draait op volle toeren verder, want op vrijdag 8 augustus is de Flanders Embryo Auction in Dublin, met een dag later een nieuwe veulenveiling op Sentower Park. Ga naar www.flandersfoalauction.be voor meer informatie. De collecties komen z.s.m. online.

Bron: Persbericht