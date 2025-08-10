Flanders Foal Auction opent met 260.000 euro voor Irenice Horta

De Flanders Embryo in Dublin was al spectaculair, maar een dag later was het niet minder op Sentower Park. De Flanders Foal Auction opende zaterdag 9 augustus met de verkoop van de zeventienjarige Grand Prix-merrie Irenice Horta (Vigo d’Arsouilles x Diamant de Semilly). “Ga er maar voor zitten, het kan even gaan duren”, voorspelde Louis De Cleene. De veilinghamer viel na stormachtige biedingen bij 260.000 euro, over de telefoon verkocht naar Frankrijk.

De verkoop van Irenice Horta is een uitzonderlijke kans voor menig fokker, want een dag eerder werden embryo’s uit absolute topmerries voor 88.000 euro en 84.000 euro afgeslagen. Irenice Horta werd zelf zevende op de Wereldruiterspelen in Tryon met Lorenzo De Luca, behaalde topklasseringen met Cian O’Connor, heeft zelf al twee 1.60m en twee 1.50m Grand Prix-paarden gebracht en komt zelf uit een 1.60m Grand Prix moeder. Zulke rondom bewezen merries komen zelden op de markt.

Direct na Irenice Horta werd haar kwaliteitsvolle merrieveulen Coeur d’Irenice Z (v. Cero Blue TN) voor 64.000 euro online verkocht naar Amerika. “We zijn blij dat we het vertrouwen van de inzender konden belonen met deze prijzen. We blijven in eerste instantie natuurlijk een veulen- en embryoveiling, maar zo’n unieke kans konden we niet aan ons voorbij laten gaan. De nieuwe eigenaren gaan hier blij mee zijn,” weten Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts

Gemiddeld 23.100 euro

Er werden 34 veulens verkocht naar vijftien verschillende landen voor een gemiddelde prijs van 23.100 euro. Voor een merrieveulen werd gemiddeld 27.500 euro betaald, voor een hengstveulen 20.050 euro. Elf keer won een online bieder de veiling, alle andere keren kon een champagnefles ter plekke overhandigd worden. Naar Spanje gaan er zes, naar Engeland vijf. Frankrijk en Nederland volgen met 3 aankopen, gevolgd door Amerika, Ierland, Duitsland en Polen met elk twee veulens.

Investeren voor de sport

Er waren 5* Grand Prix ruiters die kochten, maar ook investeerders, zoals Luis Javier Gonzalez, een Mexicaan die in Madrid woont. Hij kwam voor de tweede keer naar de Flanders Foal Auction, ditmaal om vijf veulens vast te leggen met het oog op de sport voor zijn ruiters Sergio Alvarez Moya en Angela Gonzalez Muñoz. “Hier zijn de pedigrees sterk, maar de veulens spreken ook qua type en galop aan. De beste merrielijn geeft nog geen garantie en je houdt altijd verrassingen in deze sport, maar we vinden het een interessante formule om met veulens te beginnen en deze straks op te leiden voor de sport.”

Catoki van de Eijkhof Z (v. Catoki) ging voor 44.000 euro

Onder de veulens die straks naar Spanje gaan, bevinden zich Catoki van de Eijkhof Z (Catoki x Kassander van ’t Roosakker), kleindochter van Panama du Seigneur, voor 44.000 euro, en Elena E4U Z (Ermitage Kalone x Diamant de Semilly) uit de volle zus van Emerald voor 32.000 euro.

Topruiter Philipp Weishaupt tekende ook voor meerdere veulens af, zoals bij Z-Festival winnaar Audi Z (Aganix du Seigneur x Chacco Blue) voor 32.000 euro. Audi’s moeder is een halfzus van de hengst Jaguar vd Berghoeve, deelnemer aan de World Equestrian Games met Matthew Sampson.

Voor 32.000 euro gaan de merrieveulens Bibi v/d Nachtegaal Z (Balou du Reventon x Cracker Jack) uit de halfzus van Cumano en Chamau ter Selle van ’t Vlasmeer (United Touch S x Ludwig Von bayern) respectievelijk naar Frankrijk en Zwitserland.

Flanders Foal Auction komt op 20 september terug naar Sentower Park voor de laatste veulenveiling van het jaar, waarna er op 1 november weer embryo’s geveild worden in Samorin. www.flandersfoalauction.be